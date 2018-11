Las dos asociaciones de Morales se quedan sin una subvención por una firma electrónica

Son el motor cultural y social de Morales de Toro, pero este año las dos asociaciones del pueblo, "Juana Monroy" y "Vacceos", no podrán disponer de la subvención anual que les concedía la Diputación Provincial por no haber podido cumplimentar a tiempo el último trámite exigido: la firma electrónica de la petición. La imposibilidad de acceder a esta subvención, con la que organizan actividades para "todo el pueblo", ha generado un profundo malestar en ambas asociaciones culturales ya que, aunque la cuantía de la ayuda no es "demasiado elevada", un total de 247 euros, contaban con este dinero para poder seguir desarrollando su actividad.

Responsables de la asociación "Juana Monroy" remarcaron que el colectivo no dispone de un ordenador, por lo que tiene que recurrir al Ayuntamiento para cumplimentar cualquier trámite vía electrónica. En el caso de la convocatoria de ayudas de la Diputación, el correo en el que debían firmar de forma electrónica fue abierto por el funcionario que se encarga de la gestión de trámites municipales y que solo acude varios días a la semana al Consistorio, después del plazo estipulado, lo que privará a las dos asociaciones de los fondos que tenían previsto destinar a organizar actividades para los vecinos.

En convocatorias anteriores, responsables de ambos colectivos se han desplazado a la capital para presentar la documentación requerida, pero este año se exigía la firma electrónica de la solicitud. A juicio de las responsables de "Juana Monroy" esta exigencia "debe ser modificada", sobre todo porque muchos colectivos de la provincia carecen de medios informáticos o están integrados por personas de avanzada edad que desconocen qué pasos deben seguir para cumplimentar la firma electrónica. Ante esta situación, ambas asociaciones han recabado el apoyo del Ayuntamiento y del alcalde y diputado, Luis Segovia, quien elevará una pregunta en el próximo pleno de la institución sobre esta situación que, al parecer, afecta a más colectivos de la provincia.