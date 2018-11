Obras denuncia el abandono de electrodomésticos en parajes naturales de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha realizado "un nuevo llamamiento al civismo", después de que en el día de ayer operarios adscritos al servicio de Obras tuvieran que retirar un electrodoméstico que había sido arrojado al paraje natural que se puede admirar desde el mirador del Alcázar. Voluntarios del grupo de medioambiente, creado hace tiempo por el Ayuntamiento, alertaron a los responsables municipales sobre la presencia del electrodoméstico en el enclave natural y, en el día de ayer, fue retirado. No obstante, ante comportamientos incívicos como el de la persona o personas que arrojaron o depositaron el citado electrodoméstico en el paraje natural que se extiende debajo del mirador del Alcázar, el Ayuntamiento ha vuelto a realizar un llamamiento al "civismo", con el objetivo de que "situaciones similares no vuelvan a ocurrir". De hecho, calificaron de "vergonzoso e indignante" el "abandono" de electrodomésticos en parajes naturales y recordaron que este tipo de residuos deben depositarse en el Punto Limpio, aunque también los ciudadanos que no puedan trasladarlos hasta las citadas instalaciones, pueden recurrir al servicio de recogida a domicilio.

El citado servicio, basado en la recogida a domicilio de electrodomésticos, muebles, puertas, sofás o colchones, entre otros residuos, se presta todos los primeros lunes no festivos de cada mes y los interesados pueden presentar una solicitud, hasta el viernes anterior a las 15.00 horas, con el objetivo de planificar las recogidas.