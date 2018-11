Municipios del alfoz reclaman más dinero para el mantenimiento de los colegios

La Diputación de Zamora publicó hace una semana la resolución de la convocatoria de subvenciones para los gastos de mantenimiento de centros escolares de educación infantil y primaria para el ejercicio de 2018. De acuerdo con el documento público, de los 90.000 euros presupuestados tan solo 3.420 fueron a parar a los colegios de la comarca toresana (1.900 para el municipio de Morales de Toro, 760 para el centro de Peleagonzalo y 760 para el de Vezdemarbán). Asimismo, la cifra aumenta hasta los 5.000 euros si contamos las ayudas otorgadas a los pueblos cuyo partido judicial radica en Toro: Venialbo (760 euros), Aspariegos (380) y Fresno de la Ribera (380).

Ante esta situación, los alcaldes de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) de Morales, Peleagonzalo y Vezdemarbán reclaman un mayor esfuerzo por parte de la Diputación y, sobre todo, exigen la asunción de responsabilidades en el mantenimiento de los colegios por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Los principales ediles consideran que las ayudas son del todo "insuficientes" y que la dejadez de las administraciones está produciendo un "fuerte menoscabo" en las arcas municipales y conculcando el derecho de igualdad a la educación estableciendo desigualdades palmarias entre los niños del espacio rural y los estudiantes de las ciudades.

Luis Segovia

Luis Segovia (PSOE), alcalde del municipio de Morales de Toro -que acoge a un total de 63 alumnos entre infantil y primaria-, afirma que las ayudas concedidas por la Diputación "resultan insuficientes" y que "ni de lejos" sirven para costear las facturas derivadas del mantenimiento anual de los centros docentes.

Si bien es cierto que el primer edil moralino agradece que la Diputación destine presupuesto " a una materia que no es de su competencia", también exhorta a la institución a presupuestar "más fondos a una cuestión capital como es la educación y no en otros asuntos". El regidor no precisó a qué asuntos se refería con esta última afirmación.

Según informó Luis Segovia, los gastos relativos a la calefacción, luz y personal de limpieza suman más de 8.000 euros al año. Una cantidad sufragada "íntegramente por los vecinos de la localidad y por la que el pueblo no percibe ni un solo euros de la Junta de Castilla y León", lamenta el edil socialista. Y es que desde la consejería de Educación se ejecutan las obras mayores, pero el mantenimiento diario (averías incluidas) son competencia única de las localidades.

En los últimos años, el colegio moralino ha instalado pizarras digitales, se han actualizado los sistemas informáticos y se han acometido las obras de cerramiento del patio del colegio. Esta última obra fue sufragado con fondos propios y con una ayuda concedida por la Diputación Provincial.

Francisco Calvo

Peleagonzalo, otro de los municipios beneficiados de las subvenciones para los gastos de mantenimiento en las escuelas, también ha definido la ayuda de la Diputación como "insuficiente". El alcalde de la localidad, Francisco Calvo (PP), asevera que los "760 euros no cubren las facturas del colegio, pero cualquier ayuda es buena".

Con 17 niños en sus aulas, el centro zamorano fue uno de los últimos de la provincia en instalar las pizarras digitales hace tan solo dos años. Según relata el regidor popular, los maestros le han trasladado la necesidad de construir un lavabo propio; ya que actualmente profesores y alumnos utilizan las mismas instalaciones. Una obra para la cual esperan contar con el apoyo de la consejería de Educación. Asimismo, Calvo afirma que recientemente el Ayuntamiento acometió la renovación de todos los enchufes del centro y espera que el organismo autonómico también subvencione esta intervención.

Peleagonzalo, con una población de 258 habitantes, invierte "unos 8.000 euros anuales en el centro de la localidad".

Bernardo González

Por último, Vezdemarbán cierra la terna de centros del alfoz que se han beneficiado de las ayudas presupuestadas por la Diputación de Zamora. La localidad, en cuyo centro estudian 15 alumnos, ha percibido un total de 760 euros que a juicio del alcalde Bernando González (PSOE) "no alcanzan ni para pagar el gasoil con el que calentar el colegio". El edil socialista señala que entre los muchos gastos que debe sufragar el Consistorio se encuentra el material escolar, para el que el Gobierno municipal "300 euros a petición de los profesionales que trabajan allí".

"Ciudadanos de segunda"

Los tres alcaldes del alfoz toresano concluyen que los pueblos del mundo rural "se encuentran abandonados" en comparación con los centros de las ciudades, que disponen de más material escolar y partidas presupuestarias superiores. En este sentido, los alcaldes señalan que muchos padres les trasladan que esta circunstancia les hace sentirse "ciudadanos de segunda", puesto que consideran que reciben un trato desigual por parte de las administraciones a pesar de pagar sus impuestos como el resto de los ciudadanos.