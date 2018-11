Uccta denuncia ante el Procurador del Común la falta de oncólogos en Zamora

M. J. C.

Voluntarios de Uccta informan a vecinos sobre el cáncer de mama. M. J. C.

La asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y su Alfoz (Uccta) presentará una queja ante el Procurador del Común por la falta de oncólogos en el Complejo Asistencial de Zamora, tras considerar que es "inadmisible" la falta de previsión a la hora de sustituir vacantes por situaciones como un concurso de traslados de los especialistas. Con la decisión de elevar una queja al Procurador del Común, Uccta pretende denunciar la situación de los pacientes oncológicos en la provincia, decisión que se enmarca en el "compromiso social" que adquirió con enfermos y familiares en el momento de su fundación.

A juicio del colectivo la anulación de las consultas de oncología, situación que el Sacyl ha atribuido a una reorganización de agendas, es "el fruto de una mala gestión", ya que "no se han puesto en marcha los mecanismos adecuados para el que problema no se produzca". De hecho, para la asociación, este problema no solo perjudica seriamente a los pacientes que "se quedan sin su oncólogo", sino también a las personas que, en la actualidad, están pendientes de la realización de pruebas diagnósticas o a la espera de los resultados de las mismas para iniciar un posible tratamiento. Del mismo modo, para Uccta, "la mala gestión" repercute negativamente en el servicio de oncología y en los profesionales que lo atienden y "que se sobrecargan de trabajo para que, al menos, los casos más graves, ya diagnosticados, sean atendidos", especialistas a los que ha trasladado su "apoyo". Por otra parte, Uccta remarcó que, de manera especial, los enfermos oncológicos son conscientes de que la rápida atención es uno de los factores cruciales para enfrentarse a la enfermedad en las mejores condiciones, a la vez que recordó que "las esperas" suponen un sufrimiento psicológico añadido al de la propia patología por lo que, en su opinión, "es inhumano que, por problemas administrativos, se llegue a esta situación".

Por estos motivos, la asociación ha exigido una "rápida solución" para los enfermos oncológicos, aunque también ha reclamado una mayor eficiencia en la búsqueda de soluciones y en la previsión de problemas que puedan surgir en el servicio de oncología. Al margen de la queja que elevará al Procurador del Común, la asociación también ofrecerá asesoramiento a los pacientes que quieran transmitir su malestar por la falta de oncólogos, a través del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Del mismo modo, estas quejas podrán tramitarse los días 5, 6 y 7 de noviembre en la "caseta municipal" de la calle Santa Clara de Zamora, en la que responsables de la asociación asesorarán a todas las personas interesadas, que también pueden recurrir a los representantes de Uccta en Toro y Benavente.