El PP reclama "medidas" para eliminar la suciedad de las calles y del polígono norte

El PP de Toro ha vuelto a criticar la suciedad que se acumula en las calles de la ciudad y ha exigido al equipo de Gobierno que adopte medidas para revertir la situación. El portavoz del grupo popular, José Luis Prieto, destacó que, a diario, "nos llegan fotos de vecinos que pasean por las calles de la ciudad, en las que se encuentran una dejadez total y absoluta en el servicio de limpieza", situación de la que responsabilizó, tanto al alcalde como al concejal del área. Reconoció Prieto que, hasta ahora, los concejales de la oposición habían evitado cuestionar el funcionamiento del servicio de limpieza, tras sopesar que "cualquier publicidad negativa perjudica a la ciudad".

Sin embargo, "llega un momento en el que no podemos callar más", sobre todo después de recibir las quejas de ciudadanos que, a través de las fotografías que envían al PP, critican las deficiencias del servicio de limpieza, ya que en las imágenes se aprecian "papeleras rotas, calles llenas de papeles y contenedores sin recoger". Por otra parte, Prieto destacó que las citadas deficiencias afectan de forma negativa a la ciudad, porque "si queremos transmitir la imagen de Toro como referente turístico de la provincia e incluso de la región y vamos a vender a los foros que en estos años se está haciendo mucho por el turismo, cuando llegan los turistas se encuentran una ciudad sucia y esa imagen no se la merece Toro". En este punto, el portavoz popular reiteró que el problema de la suciedad se extiende a toda la ciudad, no solo a la periferia, ya que zonas como el polígono industrial "cada vez están peor", mientras que en Tagarabuena el problema es más preocupante porque "solo se baja al barrio a limpiar una vez a la semana y no siempre".

Por otra parte, subrayó que el origen del problema podría radicar en la "falta de personal" para acometer las labores de limpieza, aunque esta situación se extiende a otros servicios como el de recogida de los contenedores porque "hay muy pocos conductores del camión y el fin de semana no trabajan, porque ni se los pagan ni se los compensan". A juicio del edil popular, el Gobierno local debe "equilibrar más las partidas" para solventar problemas como el de la suciedad en las calles, ya que "no se trata de que solo haya fiestas, sino de que haya fiestas pero en un ambiente limpio y ahora mismo no lo hay".