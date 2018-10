Colegios del alfoz reciben un 5,5% de la partida de mantemimiento

La Diputación de Zamora ha publicado a través del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora la resolución de la convocatoria de subvenciones para los gastos de mantenimiento de centros escolares de educación infantil y primaria para el ejercicio del 2018. De acuerdo con la nota publicada por la institución provincial, la partida presupuestaria para subvencionar a los colegios de la provincia asciende a una cantidad total de 90.000 euros. De esa suma, los centros educativos del alfoz de Toro percibirán una cantidad de casi 5.000 euros (4.940 euros, para ser exactos) repartida entre seis ayuntamientos de la comarca, un 5,5% de la suma presupuestada para cubrir las necesidades de mantenimiento de las instituciones docentes en la provincia.

A continuación se presentan de forma detallada las cuantías que percibirán los diferentes municipios toresanos para el mantenimiento de los colegios de educación infantil y primaria: Morales de Toro, con cinco unidades, recibirá un total de 1.900 euros, siendo la entidad local que mayor cantidad de dinero recibirá por parte de la Diputación; Pelagonzalo, Venialbo, y Vezdemarbán -con dos unidades cada consistorio- obtendrán una subvención de 760 euros cada localidad; por último, Aspariegos y Fresno de la Rivera -con una sola unidad- recibirán una ayuda dotada con 380 euros cada uno.

Las unidades son un indicador del tamaño de las instalaciones de los centros educativos repartidos por la provincia zamorana. A mayor número de unidades, colegios más grandes y mayores gastos que sufragar. De esta manera, el organismo público concede una dotación económica en función del número de unidades que se le haya otorgado a cada institución docente.

Justificar las ayudas

Los ayuntamientos que de los municipios que perciban estas ayudas tienen la obligación de justificar dicha subvención, destinada al mantenimiento de los colegios, antes del 31 de octubre. Por otro lado, cuando el importe de la subvención concedida supere los 15.000 euros para contratar un suministro de bienes o una prestación de servicios por parte de alguna empresa, los consistorios deberán realiza un concurso público con al menos tres ofertas. Una vez elegido ganador entre la terna de candidatos, la institución local estará en la obligación de justificar su decisión cuando esta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. No obstante, ninguno de los pueblos del alfoz beneficiarios de la subvención ha obtenido una partida superior a los 15.000 euros y, por tanto, no deben realizar el trámite en cuestión.