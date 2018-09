El Ayuntamiento califica de "inmejorable" la última edición festiva de San Agustín

Foto M. J. C.

Uno de los montajes participantes en el desfile de carrozas que fue seguido por miles de personas. Foto M. J. C.

"Inmejorable". De esta manera el alcalde de Toro, Tomás del Bien, ha valorado la última edición de las ferias y fiestas de San Agustín que fueron clausuradas en la noche del pasado domingo con un brillante espectáculo pirotécnico que fue seguido por numerosas personas. Tras diez días cargados de eventos y actividades para todos los públicos, las fiestas de San Agustín han dejado buen sabor de boca entre los toresanos y los visitantes ya que, cada vez, son más los que optan por acercarse a la ciudad para disfrutar de sus festejos. De hecho, según el alcalde, el balance de la última edición festiva es "inmejorable", ya que "estamos ante una de las mejores ediciones de las fiestas de San Agustín que han existido", a la vez matizó que "desde hace décadas no se veía este ambiente en la ciudad y, además, no ha habido ningún incidente grave, lo que suma más alegrías".

Tras diez días de intensa fiesta en los que no han faltado los festejos taurinos, las noches de música para los más jóvenes, los juegos para los más pequeños o actividades para los más mayores, la organización se siente "muy satisfecha", por haber conseguido "hacer unas fiestas de calidad". De hecho, como reconoció el alcalde "en la calle recibimos muchas enhorabuenas, y todo es gracias al trabajo que se hace desde la concejalía de Festejos durante todo el año". En este punto, precisó que "ya estamos empezando a pensar en las fiestas del año que viene, ya que nuestra obligación es seguir trabajando", porque, como matizó, aunque el grupo socialista no ganara las elecciones municipales que se celebrarán en mayo, su "deber" es "tener las fiestas organizadas con suficiente antelación". Por otra parte, el alcalde ha agradecido públicamente el trabajo realizado por los concejales del equipo de Gobierno, agentes de la Policía Local, los servicios municipales de jardinería, limpieza, obras, deportes, turismo, bomberos, protección civil y todos los colaboradores que, en cualquier horario, "están presentes colaborando con el Ayuntamiento", a la vez que resaltó la cooperación de empresas que han organizado algún evento festivo, ya que "sin ellos no serían posibles las fiestas".

En este balance de la última edición de San Agustín, Del Bien resaltó que el momento más álgido se vivió el viernes de la coronación de la reina y proclamación de las damas, aunque también destacó la actuación de la Orquesta Panorama que fue seguida por alrededor de 12.000 personas, según las estimaciones realizadas por la Policía Local y Protección Civil. Otro dato positivo es que, durante la celebración de las fiestas no se han registrado lluvias, por lo que se han podido celebrar todos los eventos programados.

En este punto, el alcalde también subrayó que cada año se celebran más actividades, aunque también se recuperan otras que, en parte, habían perdido protagonismo. Así, resaltó que actos tan tradicionales como la coronación de la reina y el desfile de carrozas cobran cada vez más importancia. De hecho, remarcó que, este año, el desfile de carrozas "ha sido espectacular" y, de forma especial, destacó la aportación de la asociación de carrocistas tradicionales de Toro que "pretende recuperar este oficio que tantas alegrías ha traído a la ciudad".

Por estos y otros motivos, el alcalde realizó un balance positivo de San Agustín, ya que "con unas fiestas de tantísimo esfuerzo para los que estamos detrás, hemos logrado que la inmensa mayoría de la ciudad disfrute, que para eso se organizan y que sirven también para romper con la monotonía del resto del año". "Creo que los toresanos se merecen unas grandes fiestas de calidad sin que tengan que irse a una gran ciudad", subrayó el alcalde. Del Bien también está satisfecho porque cada vez hay más personas que empiezan a ver las fiestas de Toro como un reclamo y avanzó que "estamos detrás de un interés turístico importante en días señalados como el viernes o el día de las carrozas" porque San Agustín "se está convirtiendo en unas fiestas reconocidas en Castilla y León". Una vez concluidas las fiestas de San Agustín, el Ayuntamiento ya está trabajando en el programa de actos de La Vendimia y en el festival internacional de música dedicado a Jesús López Cobos que se celebrará este mes.