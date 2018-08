Un herido por asta de toro en el concurso de cortes

Domingo de cuernos y correrías. Las ciudad se encuentra inmersa en la parte nuclear de las fiestas de San Agustín. Ayer, los festejos taurinos, hasta cuatro, protagonizaron la jornada de celebraciones en el municipio zamorano. Lamentablemente, una cogida en el gemelo a uno de los participantes en el concurso de cortes de la tarde puso la nota negativa a un día de celebración y alegría.

Encierro Urbano

La terna de cohetes marca el inicio del I Encierro Urbano, los 4 novillos de los Hermanos Gallego salen espoleados por Santa Catalina y pronto la manada se divide, quedando uno de los astados anclado en Rejadorada. Los otros tres hermanos continúan su recorrido a buen ritmo, circulan por la oportunamente llamada Salsipuedes y enfrontilan la Concepción. Los astados, como si fueran conscientes del final del trayecto, aprietan; el que lleva la delantera se desvía ligeramente del camino, abre camino hacía su derecha y justo en el cruce que conecta Concepción con la recta de San Francisco embiste a un joven, al que lanza contra la pared. Afortunadamente el novillo continúa en dirección a la plaza de toros, al igual que sus otros dos hermanos. El corredor alcanzado es atendido y sacado rápidamente del circuito, ya que animal rezagado en Rejadorada todavía continúa en el recorrido. Finalmente, el joven, aunque castigado por el doble golpe, pudo recomponerse y el incidente quedó en un mero susto. Posteriormente, los mozos consiguieron que el novillo que permanecía en Rejadorada completara el recorrido de forma limpia.

Toro del Cajón

Una vez finalizado el primer encierro urbano de San Agustín se procedió al desenjaule de el toro del cajón, organizado por la Asociación Cultural del "Toro y su Tradición". Este año, el morlaco elegido fue un utrero de 560 kilos, de nombre Lagrimoso, bien presentado, negro multado, procedente de la ganadería extremeña de Valdealcalde y con encaste Murube con Baltasar Iban. El animal presentó nobleza desde el inicio, cargado de fuerza, brío y empleándose en los quites y chaquetazos que los mozos le presentaban.

También durante esta prueba se vivieron momentos de tensión, especialmente en la subida al monumento del Hospital de la Cruz, en la que el astado revolcó a un par de aficionados veteranos. La subida a la cruz es uno de las costumbres que más gusta a los jóvenes, los arboles que parapetan la construcción sirven de refugio a los valientes más habilidosos. Sim embargo, estos dos aficionados no pudieron servirse de la altura para resguardarse del astado. Una vez más, la fortuna y la pericia de los mozos consiguieron que todo se quedara un susto.

El espectáculo se alargó algo más de lo habitual, Lagrimoso se sintió cómodo en la zona de Rejadorada y los aficionados no consiguieron reconducirlo hasta el albero hasta pasadas las 10.15 horas.

Fuente del vino y cortes

Los festejos taurinos tuvieron continuación durante la tarde del domingo festivo en Toro con las celebraciones de la tradicional fuente del vino y el II Concurso Nacional de Cortadores Jóvenes Promesas "Ciudad de Toro".

Durante la competición, los valientes cortadores se enfrentaron a tres erales: dos animales para las tandas clasificatorias y un último astado en la final. Carlos de León (Aldeamayor de San Martín, Valladolid) se erigió como campeón de esta segunda edición de jóvenes promesas. Tras él, Romain Flichy (París, Francia), Ismael Viana (Laguna de Duero, Valladolid) y Dani Muñoz (Mata de Cuéllar, Segovia) ocuparon el segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente. La competición estuvo protagonizada por la limpieza y la seguridad de los jóvenes cortadores, la única nota negativa del evento fue la cogida sobre el Mario del Caño, un mozo de Villafranca del Duero (Valladolid). El astado le arreó un puntazo en el gemelo y el joven tuvo que ser operado en la ambulancia. Afortunadamente, los peores presagios no se cumplieron y el joven pudo irse después de ser atendido en la unidad móvil, según informan desde la organización.

Menos tensa se presentó la fuente del vino, aunque no libre de incidentes. En este caso no se trató de ninguna cogida, sino del último toro, al que los mozos no conseguían devolver a toriles y la organización se vio obligada a desalojar la plaza, a eso de las 21.30 horas, para conseguir que el animal enfilara el camino de vuelta a los corrales.