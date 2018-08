Al compás de la sinfonía festiva

Foto M. J. C.

Rivas, de pie, durante la lectura del discurso inaugural de las fiestas ante el alcalde y la corte de honor. Foto M. J. C.

Con una "pequeña sinfonía en cuatro movimientos", el profesor y compositor toresano, David Rivas Domínguez, pregonó ayer las fiestas de San Agustín con un emotivo discurso con el que evocó recuerdos que han marcado su vida, aunque también lanzó un mensaje de optimismo sobre el futuro de la ciudad. En la introducción, Rivas confesó que escribir el pregón de las fiestas "es la composición más complicada a la que he tenido que dar forma" y, por este motivo, pidió al público que se congregó en la Plaza Mayor, que le permitiera imaginar que "tengo que componer una pequeña sinfonía en cuatro movimientos, una de las composiciones más importantes de mi carrera". Con el primer movimiento, un "Andante agradecido", mostró su gratitud por el "honor" de pregonar las fiestas y, en primer lugar agradeció al Ayuntamiento, a los concejales y al alcalde, Tomás del Bien, que este año le encomendaran la labor de inaugurar San Agustín, aunque también dio las gracias a sus padres, a su hermano y cuñada, profesores, amigos, compañeros, alumnos, vecinos y "a todas aquellas personas que me voy encontrando en el camino".

El segundo movimiento, un "Lento nostálgico y apasionado", permitió a Rivas evocar con una "melodía serena" su niñez y su adolescencia. Recordó el pregonero su infancia en la avenida Antona García, los días de juegos, así como las tardes que disfrutó con su abuelo Santos en el kiosko que regentaba, o los paseos por las barranqueras del Canto con su abuelo Alfonso, aunque también recordó otras vivencias con sus abuelas Mercedes y Lupe, los cuentos de su tía Elvira, el arroz a la zamorana en casa de sus tías Rade y Nina o las noches de verano en la plaza de La Merced. En el colegio Hospital de la Cruz, como confesó, conoció a grandes amigos que se convirtieron en su familia y con algunos de ellos empezó a estudiar música con el maestro Jesús de la Sota, que como matizó, es la persona "a a la que debo mi gran pasión por mi profesión y a la que estaré eternamente agradecido". En este capítulo, Rivas repasó otras vivencias de su niñez como cuando acompañaba a su padre a entrenamientos , las tardes en la trastienda de la tienda de deportes de Matilde, en el alfar de Félix "El cacharrero" o en el bar de Lorenzo "El Pillo", así como la "charla de rigor" de su padre, Pedro Rivas, con José Luis de la Parra, "auténtico embajador de nuestra ciudad", para quien reivindicó un homenaje. A estas charlas, de forma frecuente, como explicó, se sumbana José Navarro Talegón o el "tristemente desaparecido" Agustín Asensio, de quien destacó que "nos enseñó que ser alcalde y una gran persona eran cosas compatibles". En este repaso por sus vivencias, Rivas también recordó a Fátima, Bernardo "Picuda" y su hijo Óscar PiQ, los juegos de invierno en la azucarera, en casa de su padrino Feliciano, las noches de verano en la terraza de Emilio del Mesón Zamora o las historias de Antonio Abad y su mujer Canto.

Uno de los recuerdos que Rivas guarda con especial cariño es su primera salida con la banda La Lira cuando apenas contaba con once años, cargado con los platillos y flanqueado por algunos de sus integrantes como Vicente Oncalada o Fernando Campano. Su pertenencia a La Lira, como remarcó, le permitió conocer a personas que "hoy se han convertido en inseparables" con las que compartió viajes y "más de una anécdota" porque, como precisó, la Banda era, ante todo, "una gran familia". Acto seguido, relató su paso por el instituto González Allende, sus "primeras cervezas y ligoteos", las fiestas de los pueblos, sus "primeras perrillas" ganadas con la charanga o "nuestras primeras peñas". Desde hace 19 años, el pregonero pertenece a la peña "La Greña" que, a pesar del tiempo transcurrido, como precisó, mantiene el mismo espíritu de alegría, amistad y unión. En este recorrido vital, Rivas también se refirió a su etapa como estudiante en Salamanca, en la que también comenzó a dirigir La Rondalla, labor que desempeñó durante una década y que le sirvió como "un gran aprendizaje en mis comienzos". Esta etapa también coincidió con la apertura del discobar "Metro" que regentó durante diez años y que le permitió crear otra "gran familia". Declarado "carnavalero", Rivas también sintió años después la necesidad de inscribirse en la murga "Los Peseteros", grupo humano al que le dedicó una obra por su 25 aniversario. El repaso por tres décadas de vida dio paso al tercer movimiento de su sinfonía, un "Scherzo vivo" que simboliza cómo se siente el pregonero en la actualidad y cómo, a su juicio, deberían sentirse todos los toresanos, "con una ciudad que ofrece un potencial enorme y de la que debemos sentirnos orgullosos". Reconoció Rivas que es preciso denunciar y criticar lo que no está bien, pero invitó a los toresanos a que no olviden ensalzar "lo bueno". De hecho, como explicó, en los viajes que realiza por sus compromisos musicales ha podido comprobar que la opinión que la gente de otros lugares tiene de Toro y de los toresanos "es mucho mejor de lo que a veces pensamos e incluso tenemos de nosotros mismos". En este punto, enumeró algunas de las "bonanzas" de las que puede y debe presumir Toro como sus fiestas, un club de atletismo del que han salido grandes deportistas, equipos de fútbol , clubes deportivos, un patrimonio "envidiable", la Fundación González Allende, asociaciones y entidades educativas, artistas, poetas, escritores, directores de cine, grupos de teatro, la asociación de carrocistas, personas que viven el carnaval durante todo el año, peñas taurinas, cortadores de renombre, una escuela de folclore o cuatro grupos etnográficos. Asimismo destacó que Toro es una ciudad solidaria que se vuelca con causas benéficas para distintas entidades.

Como músico y compositor, el pregonero también resaltó la afición musical que persiste en Toro gracias a agrupaciones, grupos de rock o cámara, virtuosos guitarristas, charangas, La Lira o la Escuela de Música, además de reconocidos cantantes. En este repaso por el plano musical, Rivas también recordó al "toresano más universal", el maestro Jesús López Cobos "convertido desde el pasado mes de marzo en una leyenda más de la música clásica mundial y cuyos restos reposan en el monasterio del Sancti Spíritus". Cerró el pregonero su alocución con un cuarto movimiento, un "Allegro optimista", con el que invitó a los toresanos a mirar al futuro con optimismo porque "entre todos podemos hacer una ciudad mejor, cada uno desde su parcela". Las palabras de Rivas fueron acompasadas con la música en directo que interpretó su gran amigo José Ángel Jiménez. El público despidió a un emocionado pregonero puesto en pie y con una sonora ovación.