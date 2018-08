Niños que dan lecciones de vida

Compartir es vivir. Y no hay nada mejor que compartir tu corazón con un ser humano que lo necesite. Eso hizo Ángel García y su familia, y no solo con uno, sino con tres que lo necesitaban. Esos tres eran niños. Niños de no más de siete años que vivían en condiciones infrahumanas. Vivían en un campamento de refugiados en la zona argelina de Tindouf, una de las zonas más inhóspitas del desierto del Sahara, donde en los meses de verano se podía alcanzar la temperatura de más de cincuenta grados centígrados. Gracias a la Asociación Zamora con el Sahara, que trabaja y lucha para ayudar a este pueblo olvidado intentando poner algo de esperanza en su larga espera, y a través de su programa "Vacaciones en paz", los tres pequeños pudieron vivir una experiencia de verano diferente y sentir el amor y el cariño de esta familia toresana.

El primero al que acogieron fue Shalek, con tan solo siete años de edad. El niño "vino a falta de todas las carencias", según García. "Venía con unas sandalias de cartón y con un problema de desnutrición. Le llevamos al hospital para que mejorara y fue la admiración de todo el hospital, ya que un niño que no había venido nunca a España y visto nada parecido, tuvo mucha valentía". Con el paso de las semanas, Shalek se iba adaptando y conociendo las costumbres de Toro. Durante el primer verano sintió que era uno más de la familia, por lo que, durante otros cuatro veranos, continuó su estancia en Toro con la misma familia, hasta que cumplió la edad máxima por la que se puede acoger a un niño a través del programa "Vacaciones en paz".

Pero, el pequeño, que ya no lo era tanto, siguió yendo a Toro, y eso es gracias al programa "Madrasa", que le permite vivir durante todo el invierno en la ciudad para estudiar. "El día 29 volverá del campamento para pasar todo el invierno y pasar las fiestas con sus amigos. Tiene muchas ganas", asegura Ángel.

No obstante, Ángel no se podía quedar sin ver como los niños vivían durante todo el invierno en los campamentos, así que el mes de diciembre del primer año de la instancia de Shalek decidió hacer las maletas y viajar hasta allí. "Fui a conocer a su familia y ver en qué condiciones vivían". "Son muy felices sin tener nada, te dan todo lo que tienen para que tú seas feliz", manifiesta. Una experiencia inolvidable que volvió a repetir, pero esta vez junto a su madre, Casemira González, que también se quedó "asombrada" al ver todo aquello. Durante esta experiencia, ambos se concienciaron y comprometieron a que cuando Shalek cumpliera la edad, acogerían a otro niño para que pasara las vacaciones con ellos y darle la oportunidad que merece. "Desde hace cuatro años tenemos cada verano con nosotros a Aziz, primo de Shalek".

El corazón de la familia es tan grande, que no se podían quedar sin ayudar a otro niño, y es que, este verano, acogieron a otro, Mohamed. "Este año la presidenta de la asociación nos dijo que faltaba uno y no lo dudamos un minuto, trajimos a Mohamed, que solo con verle su cara transmite alegría", comenta Casemira. El más pequeño de todos, y primos de los otros dos, siempre tiene una sonrisa en la boca. "Es muy cariñoso con todo el mundo y te agradece todo". Ya quedan pocos días para que Aziz y Mohamed vuelvan a sus casas, y, aunque tienen muchas ganas de quedarse, también tienen ganas de volver a ver a los suyos. Estos niños "te dan una lección de vida", y es que a pesar de todas las carencias que puedan tener de todo, lo comparten con quien sea para que seas feliz. Lo único que ellos piden es que las familias de acogida compartan un pedazo de su corazón con ellos, nada más.