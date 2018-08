AECC confirma que se celebrará la becerrada pese a las críticas en las redes

La delegación toresana de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha sido protagonista de una agria polémica desatada en las redes sociales durante la semana pasada a consecuencia de la Becerrada Benéfica que se celebrará el próximo 29 de agosto durante las fiestas de San Agustín. Numerosos perfiles de Facebook, muchos de ellos de asociaciones animalistas, criticaron duramente a la formación solidaria por celebrar un festejo taurino para recaudar fondos. Muchos usuarios de la red social consideraron "vergonzoso" y "denigrante" que una asociación que se dedica "a luchar por unas vidas acabe con otras".

Rápidamente, la oleada de críticas cristalizó en una recogida de firmas, creada por la página de Facebook "Difusión perros y gatos Chiclana", y que acumula 338 apoyos y que afirma haber conseguido que anule el festejo: "Hemos conseguido que AECC elimine la publicación en la que anunciaban el festejo, por lo cual no se realizará", señala el usuario que lanzó la petición.

No obstante, esta afirmación no se ajusta a la realidad, ya que la XXXIX Becerrada Benéfica "sigue en pie y se va a desarrollar de acuerdo al programa previsto", confirma María Hernández, presidenta de la AECC de Toro. Asimismo, la presidenta de la asociación solidaria no comprende el revuelo de los grupos animalistas "al tratarse de un evento en el que el animal no muere, ni se le maltrata". Hernández considera que las personas molestas "están desinformadas" y no saben que en una becerrada "no se daña al animal de ninguna manera y hasta las banderillas son simuladas". Por otro lado, la presidenta de la agrupación local se muestra "sorprendida porque esto haya ocurrido ahora, cuando es un acto que se viene desarrollando durante casi 40 años y del que se han beneficiado otras muchas agrupaciones de índole solidaria".

La presidenta de la AECC de Toro lamenta "herir algunas sensibilidades", pero reitera que la única intención del festejo "es recaudar fondos luchar contra el cáncer". María Hernández confiesa que "ha sido una semana dura y agobiante tanto en lo personal como en lo profesional", pero que se siente "tranquila porque nadie en Toro está en contra de la becerrada". Indica que el festejo nunca ha estado en peligro, porque además de los compromisos con las personas involucradas, la asociación tiene "un deber para con el Ayuntamiento que íbamos a cumplir sí o sí". La celebración de la Becerrada Benéfica es casi una tradición en Toro; con casi 40 ediciones a las espaldas se trata de uno de los actos principales y más esperados por los vecinos de Toro.

Aluvión de mensajes

Hernández confirma el aluvión de mensajes que el grupo de Facebook ha recibido muchas críticas por la iniciativa y no sabe de dónde surge esta iniciativa crítica. Señala que la última semana ha sido "difícil y agobiante" personal y profesionalmente y afirma que aparte de los propios mensajes por RRSS no se ha recibido en la asociación la crítica, petición formal o comunicado requiriendo la cancelación del acto.

Las críticas, según señala la responsable de AECC Toro, siempre han sido únicamente a través de mensajes en las redes sociales: "No hemos recibido ninguna petición formal, carta o comunicado de ninguna asociación requiriendo la cancelación del acto". Una vez más, Hernández se muestra "sorprendida" porque las críticas lleguen ahora y ante una asociación municipal, cuando "AECC a nivel nacional realiza actos similares y eventos donde acuden primeras figuras del mundo del toreo". Desde la organización esperan que todo esto "quede en una simple anécdota y el festejo se pueda desarrollar con normalidad".

La plaza de toros local acogerá el próximo martes 29 de agosto la XXXIX Becerrada Benéfica a favor de la AECC de Toro. Las entradas tendrán un precio de ocho euros para los adultos y 5 para los niños. También se habilitará una fila cero para realizar donativos.