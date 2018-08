Broche de oro

Foto M. J. C.

Los componentes del grupo Maldita Nerea interpretan uno de sus éxitos en el concierto. Foto M. J. C.

El ciclo "Las Noches de Toro" encara su recta final y, tras el concierto que en la noche del pasado jueves el grupo Maldita Nerea ofreció en la plaza de toros, niños y mayores podrán disfrutar hoy del último espectáculo programado en el marco de este festival, el musical "El Rey León". Con sus letras y su música, los componentes del grupo Maldita Nerea, liderados por Jorge Ruiz, deleitaron a los centenares de seguidores que, en la noche del pasado jueves, se congregaron en la plaza de toros para disfrutar de uno de los conciertos más esperados del ciclo "Las Noches de Toro". Durante su actuación, Maldita Nerea, repasó sus grandes éxitos e interactuó con un público entregado. Uno de los momentos más especiales del concierto coincidió con la interpretación del tema "Las cosas que dices", con la que el grupo recordó que, en cada uno de sus trabajos discográficos, incluye alguna canción dedicada al "mundo de los niños" porque, como explicó el líder de Maldita Nerea, "una sociedad que no escucha a los niños es una sociedad enferma". Durante la actuación, el vocalista también preguntó al público qué mueve el mundo, en alusión al amor en el que Maldita Nerea se ha inspirado para crear la canción "Con trocitos". Ya en la recta final del espectáculo, Ruiz dedicó el tema "La canción que no termina" a los incondicionales seguidores del grupo que se denominan "tortugas", interpretación que dio paso a otros éxitos de Maldita Nerea como "Tu mirada me hace grande" o "Bailarina".

Durante el concierto, el viento provocó que se volara la banderola del grupo decorada con una tortuga, anécdota con la que bromearon los integrantes de la banda que, sobre el escenario, demostraron que Maldita Nerea se ha consagrado como una de las formaciones musicales más importantes del pop rock español. Tras el concierto de Maldita Nerea, el ciclo Las Noches de Toro será clausurado hoy, a las 21.00 horas, con el espectáculo musical "El Rey León" que será representado en la plaza de toros de la ciudad. Este espectáculo sorprenderá a niños y mayores que podrán disfrutar el ritmo de la sabana africana con todos los personajes de la conocida película de Disney. Con una cuidada puesta en escena, el público vibrará con la música y las aventuras de los protagonistas de "El Rey León", que pondrá el broche de oro al ciclo "Las Noches de Toro".

Desde el pasado 6 de julio, toresanos y visitantes han disfrutado de un festival multidisciplinar con eventos para todo tipo de públicos. Así, los amantes de la música han podido disfrutar de los conciertos de "Los chicos del coro", Carlos Núñez, Pablo López, Hombres G, Los Brincos o Maldita Nerea. Uno de los espectáculos más aplaudidos ha sido el ofrecido por el Ballet de San Petersburgo, mientras que Anthony Blake llenó de magia una ciudad que hoy despide el ciclo con "El Rey León".