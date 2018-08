"Por unas fiestas sin sexismo". Bajo este lema, Morales de Toro ha decidido sumarse este año a la campaña "No es No a las agresiones sexistas", que se desarrollará durante las fiestas patronales en honor a San Roque. Esta iniciativa ha sido impulsada por tres vecinas del municipio, María Alonso, Lorena Bañuelos y Elena de la Torre, en colaboración con el Ayuntamiento moralino y la asociación cultural "Juana Monroy", con el objetivo de concienciar a la población sobre la necesidad de que se implique y no permanezca impasible aunque cualquier tipo de agresión. En el marco de esta campaña, para mañana jueves se ha programado una charla sobre "Violencia de género en adolescentes" que será impartida, a partir de las 20.30 horas en los salones culturales de Alberto Gatón, por la técnico de Cruz Roja, Sara Pérez Benito. En el marco de esta campaña, también se repartirán carteles y folletos informativos en establecimientos y peñas del municipio y se distribuirán pulseras y pegatinas entre todos los peñistas. Las impulsoras de la campaña esperan que "tenga una buena acogida" y que, durante la celebración de las fiestas patronales los moralinos y los visitantes recuerden que hay que respetar la diversidad, que acosar no es ligar, que ni las aglomeraciones ni el alcohol son una excusa o que, en caso de ser testigos de una agresión, deben ayudar a la víctima y no guardar silencio.

Al margen de esta campaña de sensibilización, Morales de Toro disfrutará hasta el día 18 de sus fiestas en honor a San Roque, para las que el Ayuntamiento ha organizado un variado programa de actos, en el que, un año más, destacan los eventos taurinos por la gran afición que se conserva en el municipio. Durante el día de hoy, los vecinos podrán disfrutar de un campeonato de futbolín humano y de una sesión de cine en el Molino. Para mañana, el Ayuntamiento ha organizado hinchables, un campeonato de mus y cine, mientras que el viernes la localidad acogerá un taller de pintura, un campeonato de tute, juegos para los niños en la piscina y un concierto de "Wilson y los Wilsonetis", con versiones de Fito y Fitipaldis. Las fiestas proseguirán el sábado con deportes para los niños en el parque, un campeonato de chinchón y la gala musical "Morales de Toro contra el cáncer". El domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una cata de vino de autor en el club de jubilados y un festival de flamenco en el que participarán Carrasco de Venialbo y Miguel Escudero de Medina del Campo.

Para el 13 de agosto, el Ayuntamiento ha programado un concurso de dibujo, un encierro ecológico y una fiesta de la espuma, además de un maratón de futbito, mientras que al día siguiente, los moralinos compartirán una comida popular y vibrarán con el desfile de peñas y el primer desenjaule nocturno. El 15 de agosto, la jornada será inaugurada con una misa, que dará paso a una cata de vinos dirigida, al desfile del carnaval del verano y a un concierto.

A las 7.00 horas comenzará la jornada del 16 de agosto con una chocolatada que dará paso a la misa y a la procesión en honor de San Roque, al primer encierro tradicional, al espectáculo "Torero cómico", a una exhibición de cortes y al gran prix de peñas. Las fiestas proseguirán el día 17 con el segundo encierro, un festival taurino, en el que participarán alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Navas del Rey, y una suelta de novillos hasta altas horas de la madrugada. Morales de Toro despedirá sus fiestas el día 18 con un campeonato de chana y una degustación de toro guisado.