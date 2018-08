El Ayuntamiento no paralizará la venta de fincas, pero estudia proteger las fuentes

El Ayuntamiento de Toro proseguirá en breve con el proceso de subasta de 127 fincas rústicas de propiedad municipal, aunque adoptará medidas si en alguna de las parcelas se encuentra enclavada una fuente que merezca una protección especial por su valor patrimonial. Así lo ha anunciado el alcalde, Tomás del Bien, después de mantener recientemente una reunión con representantes de la plataforma creada por un grupo de ciudadanos en defensa de las fuentes del municipio, tras tener conocimiento de que en algunas de las parcelas incluidas en la relación de fincas que el Ayuntamiento pretende subastar se conservan fuentes y tudas que, según este colectivo, "son un patrimonio colectivo de los toresanos y fundamentales para conservar la biodiversidad de nuestra región".

Precisó Del Bien que si alguna de las fuentes que la plataforma exige mantener se encuentra enclavada en una parcela sobre la que se han presentado ofertas, el equipo de Gobierno solicitará al secretario municipal, cuya incorporación está prevista en breve, un informe sobre si el proceso de enajenación "se puede interrumpir", aunque en el caso de que no pueda ser paralizado, se estudiarán "otros cauces". En este punto, el mandatario municipal subrayó que el Ayuntamiento tratará de negociar con los nuevos propietarios de parcelas en los que se localicen fuentes dignas de ser protegidas la posibilidad de adoptar medidas de conservación conjunta, aunque otra solución es la "segregación" de los terrenos que ocupen las citadas construcciones. Por otra parte, Del Bien apuntó que "nunca ha habido intención de vender esas fuentes" a las que alude la plataforma que, en todo caso, como subrayó, podía haber presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública del expediente de enajenación, decisión que habría facilitado la conservación de estas construcciones. En este punto, subrayó que al proceso seguido por el Ayuntamiento para convocar la subasta de las parcelas rústicas se aplicaron varios "filtros" que, en principio, no habrían detectado la existencia de fuentes en los terrenos que serán enajenados, ya que constituyen un "patrimonio muy disperso y difícil de vigilar", sobre el que "se han producido expolios y robos". De otro lado, para Del Bien, tampoco es "justo" que, en este caso, "se carguen las tintas contra el Ayuntamiento" ya que, como puntualizó, "si puede presumir de algo es de cuidar el patrimonio y ponerlo en valor". No obstante, destacó la importancia de la reunión mantenida con los representantes de la plataforma en defensa de las fuentes de Toro, que han facilitado al Ayuntamiento un informe sobre las fuentes enclavadas en parcelas que se pretenden subastar y a quienes el alcalde ha emplazado a otra reunión, una vez se resuelva el proceso de enajenación para estudiar "qué acciones podemos llevar a cabo para poner en valor el patrimonio que representan las fuentes". Por otra parte, Del Bien subrayó que, dentro del plazo estipulado para concurrir al proceso de subasta, no se han presentado ofertas por todas las parcelas, por lo que será necesario esperar a que se resuelva el procedimiento para conocer si es preciso adoptar medidas de protección sobre algunas fuentes.

Por último, el alcalde anunció que la pretensión del equipo de Gobierno es subastar más parcelas rústicas enclavadas en otros polígonos del municipio, aunque antes de convocar este proceso trasladará a los miembros de la plataforma información detallada para "contar con un filtro más" y valorar si "tienen interés patrimonial o botánico". El Pleno aprobó en abril, con el voto en contra del PP, la enajenación de 127 fincas rústicas de titularidad municipal cuyo precio de salida supera los 898.000 euros. Para este proceso se fijó un único criterio de licitación, el de la oferta económica más ventajosa.