El club de cazadores limita las capturas de codorniz y paloma para la media veda

Foto M. J. C.

Miembros de la junta directiva del club cinegético, durante una asamblea general. Foto M. J. C.

La sociedad de cazadores de Toro ha aprobado las normas que regirán la próxima temporada de media veda, que dará comienzo el 15 de agosto y que se prolongará hasta el 16 de septiembre. Así, durante la media veda los cazadores que forman parte del club cinegético podrán realizar capturas de diferentes especies como la codorniz, tórtola común, paloma torcaz, paloma bravía, urraca, corneja y zorro, mientras que tan solo podrán disparar al conejo en los rastrojos de la zona de los cuarteles de los galgos, zona comprendida entre la carretera de Pozoantiguo hasta el límite del coto con Morales de Toro y el norte de la carretera N-122, quedando excluidas las reservas. Por otra parte, la junta directiva ha decidido que el número máximo de piezas que cada cazador podrá capturar por día es de cuatro palomas y tórtolas y de 25 ejemplares de codorniz.

No obstante, la tórtola común, la paloma bravía y la torcaz se podrán capturar solamente a partir del 25 de agosto. Los socios del club podrán cazar, durante la media veda, en el coto 10154 de Toro y en el 10797, denominado "Marialba". Las zonas en las que no se podrán realizar capturas son la finca de Villaveza, que ha sido excluida por "frutos pendientes", en viñedos y parcelas de barbecho o la urbanización "El Gejo". Del mismo modo, los socios no podrán cazar en las zonas de reserva o en el pago conocido como la "Fuente Patrense" hasta nueva comunicación de la junta directiva, "por problemas de titularidad de los terrenos". Otra de las normas que deberán cumplir los cazadores del club cinegético toresano es la prohibición de cazar entre las 12.00 y las 17.00 horas y la junta directiva ha recordado que tampoco se podrán realizar capturas a la espera en abrevaderos y fuentes o que "es obligación de todos" respetar los cultivos pendientes. Por último, la directiva ha recordado que, durante la media veda, los cazadores que forman parte de la sociedad podrán cazar los días 15,16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 y 30 de agosto, mientras que en septiembre el calendario habilitado para realizar capturas incluye los días 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 y 16.