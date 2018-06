La Alianza estima que los daños causados por conejos afectan ya a 300 hectáreas cultivadas

Los daños provocados por conejos en parcelas de cultivo situadas en las inmediaciones de diferentes autovías de la provincia se extienden ya a 300 hectáreas. Esta estimación ha sido realizada por la Alianza Coag-Upa que ha puesto en marcha una campaña de recogida de datos sobre los principales puntos de asentamiento de conejos en infraestructuras viarias, así como de las parcelas en las que han provocado daños, con el objetivo de elaborar un informe que trasladará a las Administraciones titulares de las vías que, si no adoptan medidas de forma urgente, deberán responder ante la reclamación de responsabilidad patrimonial por daños que interpondrá la organización agraria en representación de todos los afectados.

Para elaborar el informe, la Alianza Coag-Upa ha solicitado colaboración al sector agrario provincial, a las juntas agropecuarias o las asociaciones de cazadores que pueden aportar información sobre parcelas afectadas y puntos que presentan una especial problemática. Recordó la organización que, desde hace varias campañas, ha denunciado de forma reiterada los perjuicios económicos que los conejos ocasionan en los cultivos de las parcelas limítrofes a distintas vías de comunicación, principalmente a las autovías, sin que desde las administraciones titulares de las mismas se hayan adoptado medidas que reduzcan las pérdidas, aunque tampoco han reparado a los afectados "los importantes daños que soportan". En el marco de esta campaña de recopilación de datos, la Alianza ha constatado que, en la actualidad, los principales puntos afectados por daños provocados por conejos son parcelas situadas en las inmediaciones de las autovías A-11, A-62, A-6 y A-66, en los términos de Toro, Morales de Toro, Villalpando, Cerecinos de Campos, San Cristóbal de Entreviñas, Castrillo de la Guareña o Peleas de Abajo. En estos pueblos, según la organización agraria, hay ya unas 300 hectáreas afectadas, principalmente de cultivos herbáceos, pero también de viñedo, "con el agravante para estos casos de pérdida de planta como cultivo permanente".

Por otra parte, la Alianza advirtió ayer de que, si en un breve plazo de tiempo, las administraciones titulares de las vías citadas no toman medidas como el control poblacional de conejos mediante hurones, la limpieza de matorral en lugares de asentamiento o la instalación de cerramientos protectores, en representación de todos los agricultores afectados y de forma colectiva presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños, avalada por las correspondientes peritaciones e informes técnicos de daños.

La organización agraria justificó esta decisión en que la adecuación de la autovía como servicio público en zonas que han sido siempre destinadas al cultivo, ha supuesto y favorecido la proliferación de los conejos y que las administraciones, a pesar de conocer el problema, no han adoptado las medidas de control necesarias por su cuenta, y con su presupuesto no indemnizan por los daños provocados. Asimismo precisó que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado el estado de abandono en el mantenimiento de los márgenes de algunas vías de comunicación, en las que se plantaron especies no autóctonas que se han expandido de forma alarmante y que ayudan al asentamiento y población de conejos y que dificulta su posible control poblacional o la adopción de medidas mediante la instalación de cerramientos que impidan el acceso de los animales a los cultivos colindantes.