El sistema Pisuerga, a la cola de una cuenca del Duero líder en recogida

Las lluvias de primavera han llenado en un tiempo récord, apenas dos meses, los embalses de la cuenca del Duero que en estos momentos, a unas semanas de que arranque el verano, rozan ya el 82% de su capacidad, mientras se suceden las tormentas. Se trata de la mayor recuperación del mapa hidrológico nacional que cambia la foto de hace un año: pantanos sedientos y declaración de sequía.

En concreto, las reservas han repuntado un 57,7 por ciento en comparación con los datos de hace un año, al pasar de 3.885 hectómetros cúbicos a los 6.129 actuales, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).

No obstante, a pesar que la cuenca del Duero lidera el crecimiento de las reservas de España, el Sistema Pisuerga, que abastece a los regantes toresanos del canal Toro-Zamora y San José, es el que se encuentran en una situación algo peor. A pesar de ello no se puede hablar de una situación alarmante, ni mucho menos, ya que según el último registro su capacidad de recogida se encuentra al 83%. Además desde CHD esperan que las últimas precipitaciones contribuyan a incrementar el volumen de agua embalsado. En suma, las cifras no dejan de ser muy positivas, ya que los embalses acumulan 5 puntos porcentuales más de agua que en los últimos 10 años. Todo ello lleva a los regantes del Toro-Zamora y, sobre todo, del San José a reclamar una subida en la dotación de agua, que a día de hoy está fijada en 5.500 metros cúbicos por hectárea.