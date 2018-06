El juzgado de Jaén amplía a siete los investigados por el "caso Matinsreg"

El juzgado de Instrucción nº 2 de Jaén ha ampliado a siete las personas investigadas por el conocido como "caso Matinsreg", por el que en el día de ayer comparecieron en sede judicial el ex alcalde de la ciudad andaluza y secretario de Estado de Hacienda en funciones, José Enrique Fernández de Moya, el representante de la firma toresana Matinsreg, Luis Gregorio González Valero, y dos personas más. En concreto, el juzgado ha decidido investigar a otras tres personas dentro de la causa que instruye, tras la denuncia presentada por el PSOE de Jaén a la que se sumó un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, informe que "evidencia indicios de comisión de diversos delitos", tales como prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. La documentación recabada y el testimonio de varios testigos que hace unos días prestaron declaración, han propiciado que el juez instructor de la causa haya decidido investigar a otras tres personas, dos de las cuáles son empresarios, que podrían estar vinculados al entramado que existe en torno a la empresa toresana Matinsreg, a la que "de facto" el Ayuntamiento de Jaén encomendó en 2012 la prestación del servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad. Dos de los nuevos investigados en la causa podrían haber sido identificados como los encargados de interceder entre responsables políticos del Ayuntamiento de Jaén y la empresa toresana.

Además, en función de los indicios recabados, el juzgado investiga ahora si parte de los caudales públicos que, presuntamente se habrían defraudado del erario municipal, podrían haber sido desviados a través de un entramado de sociedades controladas por terceras personas, con la colaboración de González Valero. La investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por el PSOE de Jaén tratará de dirimir si las facturas presentadas por la empresa toresana Matinsreg por el servicio que le encomendó el Ayuntamiento pueden ser calificadas como falsas al incorporar, según el auto de diligencias previas, "conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente" que supusieron el "enorme" incremento de precio para el erario público tanto por los servicios "en algunos casos no prestados, como por los profundos facturados y "no empleados realmente" en el mantenimiento de las fuentes, lo que ha generó un "sobrecoste de considerable gravedad". En su calidad de alcalde, cargo que Fernández de Moya ostentó entre 2011 y 2015, según el auto de diligencias previas, ordenó personalmente los pagos a realizar a Matinsreg, en contra de los informes y los reparos de legalidad emitidos por el Interventor del Ayuntamiento de Jaén.

Los citados reparos aludían a la ausencia de "todo procedimiento, soporte, contrato o relación de toda índole de la empresa Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén" y, pese a la existencia de las "negativas emitidas por la Intervención municipal", Fernández de Moya "ordenaba el pago sin justificación o motivación alguna". El auto de diligencias previas apunta también que el servicio prestado por Matinsreg, en comparación con una anualidad de la anterior concesionaria, "podría haber generado un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento de Jaén superior a 3,6 millones de euros".