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La Guardia Civil alerta del gesto que debes evitar durante las vacaciones si no quieres convertirte en víctima de un robo

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lanzan una advertencia sobre una práctica tan común como peligrosa durante el periodo estival

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EFE

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Emma Fernández

El verano siempre se presenta como la ocasión perfecta para fomentar el uso del móvil y las redes sociales. Viajes a lugares exóticos, reencuentros con amigos o un simple descanso en el pueblo son siempre sinónimo de calma, paz y merecido descanso. Sentimientos que incitan a muchos usuarios a presumir del periodo estival con toda su comunidad digital.

Un simple e inocente gesto que en muchas ocasiones puede acarrear graves consecuencias en lo que respecta a la seguridad doméstica. En este sentido, la Guardia Civil extrema la vigilancia e insta a la población a ser precavidos ante la exposición constante en plataformas digitales.

¿Cómo puede afectar?

"Te vas de vacaciones y por supuesto lo publicas en todas tus redes sociales porque no hay nada más satisfactorio que presumir de eso... ERROR", comienzan. Bajo la campaña denominada como "Ten Cabeza", las Fuerzas y Cuerpos lanzan una advertencia clara a través de sus redes sociales.

Y es que, durante el periodo estival, es bien conocido que los ladrones aprovechan la mínima ocasión para asaltar domicilios y usurpar todo lo posible. Una práctica cada vez más común gracias a la exposición constante en redes sociales.

Los usuarios tienden a publicar el idilio derivado del periodo estival; fiestas, reencuentros e incluso ubicaciones exactas que se convierten en la pista perfecta para dar a entender que los propietarios se encuentran a kilómetros de su domicilio.

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Por ello, la Guardia Civil insiste en que esta práctica, tan común como inocente, debe realizarse una vez hayan concluido los días de descanso: "Si quieres difundir tus vacaciones #Ten Cabeza y hazlo a la vuelta, cuando ya estás en casa y no tienes tantas posibilidades de que te lleves un susto porque te han robado", rematan.

Fuente: La Nueva España

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