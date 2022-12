El Ayuntamiento de Requena fue víctima el pasado 27 de noviembre de un ciberataque que obligó a paralizar toda la actividad de gestión y tramitación administrativa al tener bloqueados los servidores y todos los ordenadores del consistorio. Los ciberdelincuentes exigieron el pago de 500.000 dólares en bitcoin por el rescate de los sistemas informáticos. Importe que obviamente el consistorio se negó a pagar, poniendo los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Diez días después el problema todavía no ha sido solventado, aunque desde el Ayuntamiento aseguran que ya se ha localizado el virus y poco a poco se están levantado los bloqueos a los servidores uno a uno. "Tenemos buenos informáticos y los trabajadores han comprendido el problema y están colaborando tratando de trabajar con la máxima normalidad posible", apuntan fuentes del consistorio de Requena, quienes aseguran que ya se presentó "la correspondiente denuncia para esclarecer con el apoyo de expertos en ciberdelincuencia, tanto la vía de entrada de los ciberdelincuentes como el momento de entrada y los posibles daños causados en los sistemas".

Entre los servidores informáticos afectados está el sistema de pago de nóminas. Así, el pasado miércoles 30 de noviembre –los funcionarios cobran el último día laborable de mes– no se pudo hacer frente al pago de las nóminas de forma regular por este ‘hackeo’ y los trabajadores solo han podido cobrar hasta el momento un anticipo del 50% de su sueldo.

La sede electrónica en Albacete

Según fuentes municipales, los trabajadores pueden realizar la mayor parte de sus tareas porque la sede electrónica, que está contratada con la Diputación de Albacete –al igual que los ayuntamientos de Mislata y Quart–, no se ha visto afectada. Eso sí, cada funcionario está teniendo que hacer uso de sus ordenadores personales ya que los del consistorio y los servidores propios, donde se almacena la información, han sido hackeados y hasta que los expertos en delitos telemáticos no los analicen no pueden ser manipulados.

En los ordenadores infectados los hackers dejaron un mensaje con el link en el que reclamaban el dinero por el rescate; más de 500.000 dólares en bitcoin. Al final del mismo, en tono de sorna, los ciberdelincuentes añadían que con los 500.000 se conformaban.

Respecto a la posible información confidencial a al que hayan podido tener acceso, desde el Ayuntamiento aseguran que inmediatamente se puso en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos y que están siguiendo todos sus pasos. De igual modo, el Centro Criptológico Nacional (CCN), especialista en cuestiones de ciberseguridad en organismos públicos, también está al corriente de lo ocurrido.