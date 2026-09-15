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Detenido un hombre por matar presuntamente a su hermano con un arma blanca en Sevilla

Los investigadores de la Policía Nacional han esclarecido el suceso ocurrido en Sevilla el pasado sábado y el detenido comparecerá ante el juzgado correspondiente durante la jornada de este martes

Archivo - Coche de la Policía Nacional

Archivo - Coche de la Policía Nacional / ARCHIVO

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Europa Press

Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte a puñaladas de su propio hermano, en el barrio sevillano de Torreblanca, en el marco de una fuerte discusión familiar.

Según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Andalucía y tal y como ha adelantado ABC, los hechos han tenido lugar sobre las 10,30 horas de la mañana de este sábado en una vivienda de la calle Torrechiva, en el barrio de Torreblanca.

Ambos hermanos habrían discutido dentro de la vivienda familiar, hata el momento en el que uno de ellos empuñó un cuchillo y apuñaló al otro en el cuello, ocasionándole una grave herida sangrante. Tras los avisos a los servicios de urgencia, fueron movilizadas dotaciones de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061, que se desplazaron hasta esta vivienda.

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El hombre herido, de 56 años, fue evacuado a un hospital, aunque falleció como consecuencia de sus graves heridas, mientras su hermano y presunto autor del crimen fue detenido por la Policía Nacional, que ha confirmado que pasará este martes a disposición judicial.

Fuente: El Periódico

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