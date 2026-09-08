Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada por la noche en una partida rural de Valencia

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de una mujer de 44 años que fue encontrada con varias heridas de arma blanca el lunes por la noche en la Pujada de Maseres, una zona rural del término municipal de Carcaixent (Valencia) que se localiza detrás del cementerio, y que fue evacuada al Hospital Universitario de la Ribera, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), estable, con pronóstico reservado. Fuentes consultadas señalan que recibió cinco puñaladas en piernas, antebrazos e incluso en un labio. Aunque se encuentra en la UCI, no se teme por su vida.

Las mismas fuentes indican que se trata de una mujer que trabaja como asistenta o cuidadora de personas mayores y que, supuestamente, había acudido a una entrevista de trabajo por la zona. La víctima no reside en Carcaixent y, al parecer, llegó a señalar la identidad del presunto autor de la agresión cuando fue asistida por las fuerzas de seguridad. En base a este testimonio, se trataría de una persona que se había ofrecido a llevarla en su vehículo para que no bajara a pie. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre estos hechos, aunque no ha trascendido si se han producido detenciones.

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Los gritos de socorro propiciaron que vecinos de la zona encontraban a la mujer herida, sentada junto al camino que sube por un lateral del cementerio en torno a las 21,30 horas del lunes, ya por tanto de noche, y alertaran a la Policía Local de Carcaixent, que rápidamente se desplazó a la zona para asistir a la víctima. También acudió la Guardia Civil del puesto de Carcaixent y se movilizó una ambulancia para el traslado de la persona herida al hospital. La unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación.