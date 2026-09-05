Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en Jesús Nazareno de Zamora: dos candidaturasVuelta al cole en Zamora: alumnado en el curso 2026-2027Jornadas de Magia de ZamoraFestival Internacional de Folclore en Zamora
instagramlinkedin

En Azpeitia

Detenido el sospechoso de haber matado a tiros a un taxista en Guipúzcoa

El hombre, que se ha entregado de forma voluntaria, tiene antecedentes por venta de drogas

Un vehículo de la Ertzaintza.

Un vehículo de la Ertzaintza. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Vitoria

El sospechoso de haber matado a un joven taxista en Azpeitia (Guipúzcoa) ha sido detenido por la Ertzaintza tras haberse entregado esta madrugada en una comisaría de la localidad vizcaína de Ondarroa, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El fallecido, de 31 años, fue tiroteado en varias ocasiones con un arma corta de fuego sobre las 20:15 horas del pasado martes. El asaltante, que ha resultado tener antecedentes por venta de drogas, huyó después del lugar en un vehículo.

Según el relato de testigos presenciales, el hombre había embestido previamente con su coche el taxi de la víctima para después dispararle. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima de 31 años falleció en el mismo lugar de los hechos.

De manera inmediata, la Ertzaintza desplegó un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor. Esa misma noche se dio con el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia y en estos días se han realizado entradas y registros en diferentes puntos del municipio y otras localidades cercanas. Finalmente, a las 5:30 horas de esta madrugada, el presunto autor del crimen, un hombre de 43 años, se ha entregado en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Bizkaia) y ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.

Noticias relacionadas

El detenido, que tiene tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueve meses de cárcel por desvío de fondos de un club de cazadores de la comarca de Benavente
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: alta calidad
  3. El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: 'Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué
  4. Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
  5. Una treintena de propuestas integran las Fiestas de Septiembre de Zamora, que se alargan hasta octubre
  6. Un incendio en Pereruela moviliza hasta catorce medios esta madrugada: el fuego sigue activo
  7. Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
  8. El primer kilómetro y medio de la A-11 en Zamora no estará hasta finales de 2027 y costará casi el doble de lo previsto

El BOE publica la orden que prórroga 15 días los controles a los viajeros de Italia

El BOE publica la orden que prórroga 15 días los controles a los viajeros de Italia

Rescatan vivo a un trabajador 11 días después de la riada en Nepal

Rescatan vivo a un trabajador 11 días después de la riada en Nepal

¿Pero no iba a llover en Zamora? Giro radical en la meteorología para este fin de semana

¿Pero no iba a llover en Zamora? Giro radical en la meteorología para este fin de semana

EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

Un trocito de Isla de Pascua, en Zamora: así es el baile tradicional de Chile

El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

Un incendio esta noche en Las Torres de Aliste pone en peligro una nave de trabajo: esto es lo que ha pasado

Un incendio esta noche en Las Torres de Aliste pone en peligro una nave de trabajo: esto es lo que ha pasado

Marruecos moderniza su ejercito con Israel como aliado indispensable

Marruecos moderniza su ejercito con Israel como aliado indispensable
Tracking Pixel Contents