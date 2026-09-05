En Azpeitia
Detenido el sospechoso de haber matado a tiros a un taxista en Guipúzcoa
El hombre, que se ha entregado de forma voluntaria, tiene antecedentes por venta de drogas
EFE
El sospechoso de haber matado a un joven taxista en Azpeitia (Guipúzcoa) ha sido detenido por la Ertzaintza tras haberse entregado esta madrugada en una comisaría de la localidad vizcaína de Ondarroa, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El fallecido, de 31 años, fue tiroteado en varias ocasiones con un arma corta de fuego sobre las 20:15 horas del pasado martes. El asaltante, que ha resultado tener antecedentes por venta de drogas, huyó después del lugar en un vehículo.
Según el relato de testigos presenciales, el hombre había embestido previamente con su coche el taxi de la víctima para después dispararle. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima de 31 años falleció en el mismo lugar de los hechos.
De manera inmediata, la Ertzaintza desplegó un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor. Esa misma noche se dio con el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia y en estos días se han realizado entradas y registros en diferentes puntos del municipio y otras localidades cercanas. Finalmente, a las 5:30 horas de esta madrugada, el presunto autor del crimen, un hombre de 43 años, se ha entregado en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Bizkaia) y ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.
El detenido, que tiene tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.
Fuente: El Periódico
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