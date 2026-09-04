Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presentación de la feria del queso Fromago en MadridFraude en un coto de caza de ZamoraElecciones en la cofradía de Jesús Nazareno de ZamoraPrimera victoria del CB ZamoraCrisis migratoria en Ceuta: Pedro Sánchez
instagramlinkedin

Cádiz

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cádiz

El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales.

Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 horas al manipular un contenedor en la calle de Sevilla, junto a una parada de autobuses.

Noticias relacionadas

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: alta calidad
  2. Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
  3. Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
  4. Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta
  5. El Ministerio toma medidas para evitar que la extinción de la presa Villalcampo caduque por segunda vez
  6. In memoriam: Barrera en el cielo para Casto
  7. El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: 'Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué
  8. GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Qué son los hitos georreferenciados que sustituyen a los mojones de hormigón en las concentraciones parcelarias de Zamora

Qué son los hitos georreferenciados que sustituyen a los mojones de hormigón en las concentraciones parcelarias de Zamora

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Nueva Zelanda prepara una operación masiva en tres islas para eliminar especies invasoras y recuperar al kākāpō

Nueva Zelanda prepara una operación masiva en tres islas para eliminar especies invasoras y recuperar al kākāpō

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

De Ceuta a Washington: cómo la ultraderecha convierte la inmigración en una guerra cultural global

De Ceuta a Washington: cómo la ultraderecha convierte la inmigración en una guerra cultural global
Tracking Pixel Contents