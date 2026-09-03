Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta de droga en VillalpandoAdiós a los mojones en ZamoraQuejas de Correos en ZamoraPillado sin carné de conducir en Zamora
instagramlinkedin

Ahogamiento

Trasladan en helicóptero a un niño de 5 años en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en Lanzarote

El menor ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario Materno Infantil tras ser reanimado por el personal del SUC

Helicóptero medicalizado del SUC. Imagen de archivo.

Helicóptero medicalizado del SUC. Imagen de archivo. / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Un menor de 5 años de edad ha sido trasladado en estado crítico este jueves, 3 de septiembre, al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria a bordo de un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras sufrir un grave ahogamiento en la piscina de un hotel situado en el municipio de Yaiza, en Lanzarote.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 12:46 horas, alertando de que habían sacado del agua a un niño con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria.

Reanimación y despliegue del operativo de emergencia

En un primer momento, el socorrista del establecimiento hotelero, asistido por un médico presente en el lugar y otros testigos, comenzó a practicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas.

El SUC movilizó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia medicalizada y un helicóptero sanitario. Tras la llegada de los profesionales de emergencias, las maniobras avanzadas lograron que el menor recuperase el pulso. Una vez estabilizado, el equipo médico procedió a su traslado aéreo urgente al centro hospitalario de referencia en Gran Canaria.

Noticias relacionadas

En la intervención colaboraron los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, encargados de asegurar las labores de toma de tierra y despegue de la aeronave junto a las instalaciones del hotel, mientras que la Policía Local habilitó la zona para facilitar la labor de los servicios de emergencia.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
  2. Así será Monte la Reina: el Ejército muestra el futuro cuartel de Toro por dentro
  3. GALERÍA | Zamora muestra su solidaridad con Ceuta
  4. Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta
  5. El pimiento de Benavente mantiene el precio en la feria de septiembre
  6. GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta
  7. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  8. Gendarmes franceses y Carabinieri italianos para vigilar el Camino de Santiago zamorano

VÍDEO | Exposición 'Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026' en Madrid

La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona

La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona

El Museo de Zamora invita a una visita guiada gratuita para explorar su colección de joyas y esculturas

El Museo de Zamora invita a una visita guiada gratuita para explorar su colección de joyas y esculturas

AgroBank reconoce a Patatas Meléndez con el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Castilla y León

AgroBank reconoce a Patatas Meléndez con el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Castilla y León

José Andrés, chef: “Los pimientos de bote no se mejoran con azúcar, sino con 2 dientes de ajo y 4 cucharadas de aceite”

José Andrés, chef: “Los pimientos de bote no se mejoran con azúcar, sino con 2 dientes de ajo y 4 cucharadas de aceite”

Zamora aparca los mojones de hormigón por hitos georreferenciados en sus concentraciones parcelarias

Zamora aparca los mojones de hormigón por hitos georreferenciados en sus concentraciones parcelarias

Intrusión de polvo africano en Castilla y León hasta el lunes: extrema las precauciones

Intrusión de polvo africano en Castilla y León hasta el lunes: extrema las precauciones

Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta

Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta
Tracking Pixel Contents