Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora: crisis migratoria en CeutaMacroproyectos renovables en Zamora: alegacionesExtinción de la presa de VillalcampoComedor escolar en VillaralboCopa Castilla y León de baloncesto en Zamora
instagramlinkedin

Violencia de Género

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

La menor tuvo que ser trasladada al hospital

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional.

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

SANTANDER

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17 tras una discusión en la calle.

El joven fue detenido sobre la 1.30 horas en la calle Castilla como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que poco antes, tras una discusión, había agredido físicamente a su pareja, tirándola del pelo, empujándola y arrojándola al suelo.

La menor fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida.

Noticias relacionadas

Por estos hechos, se han instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
  2. Así será Monte la Reina: el Ejército muestra el futuro cuartel de Toro por dentro
  3. GALERÍA | Zamora muestra su solidaridad con Ceuta
  4. El pimiento de Benavente mantiene el precio en la feria de septiembre
  5. Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta
  6. GALERÍA | Los pueblos de Zamora también salen a la calle por Ceuta
  7. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  8. Gendarmes franceses y Carabinieri italianos para vigilar el Camino de Santiago zamorano

"La gente se queda sin cartas por la falta de personal de Correos en Zamora"

"La gente se queda sin cartas por la falta de personal de Correos en Zamora"

El truco que utilizan todas las familias para que las mochilas del curso pasado queden como nuevas: "Listas para volver al aula"

El truco que utilizan todas las familias para que las mochilas del curso pasado queden como nuevas: "Listas para volver al aula"

Tres exrojiblancos triunfan en la UD Logroñés

Tres exrojiblancos triunfan en la UD Logroñés

Temporada de setas en Zamora: conoce las tarifas en los montes de la provincia y los trucos para conseguir los mejores ejemplares

Temporada de setas en Zamora: conoce las tarifas en los montes de la provincia y los trucos para conseguir los mejores ejemplares

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite

Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite

Carbajales acogerá el 8 y 10 de septiembre los ancestrales espantos con 7 toros y 12 bueyes

Carbajales acogerá el 8 y 10 de septiembre los ancestrales espantos con 7 toros y 12 bueyes

Impacto crítico en las Lagunas de Villafáfila y plazos incumplidos, argumentos para pedir la paralización de las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela

Impacto crítico en las Lagunas de Villafáfila y plazos incumplidos, argumentos para pedir la paralización de las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela
Tracking Pixel Contents