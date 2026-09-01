Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos Castilla y León: rebajas fiscalesVídeo cuartel militar Monte la Reina en Toro, Zamora"Sufrimiento" en la fábrica maderera Losán de VillabrázaroCB Zamora
instagramlinkedin

Investigación

Muere un hombre por un disparo con arma de fuego en Azpeitia (Guipúzcoa)

La Ertzaintza ha abierto una investigación y se encuentra en busca del autor de los hechos

Un vehículo de la Ertzaintza.

Un vehículo de la Ertzaintza. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

San Sebastián

Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según han informado la Ertzaintza.

La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego y, pasadas las nueve de la noche, está buscando al autor de los hechos.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
  2. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  3. El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre
  4. Denuncia ciudadana en esta calle de Zamora por el soporte metálico que ha causado daños físicos y materiales a los vecinos
  5. Zamora se prepara para una ola de calor antes de un posible cambio de tiempo el fin de semana
  6. Un camión que circulaba por la N-631 con una rueda ardiendo, posible causa del incendio de Pozuelo de Tábara, ya controlado
  7. La Oficina de Extranjería de Zamora, colapsada: 1.500 migrantes esperan la respuesta a su solicitud de regularización
  8. Vehículos de la Junta, en un “desguace ilegal” en la avenida de la Frontera

Las escuelas municipales de Benavente vuelven a la actividad con las preinscripciones

Las escuelas municipales de Benavente vuelven a la actividad con las preinscripciones

Castilla y León, de nuevo en alerta por peligro de incendios forestales: esto es lo que no se puede hacer durante estos días

Castilla y León, de nuevo en alerta por peligro de incendios forestales: esto es lo que no se puede hacer durante estos días

La UE señala que no tiene "pruebas concluyentes" de que Rusia provocara la crisis en Ceuta

La UE señala que no tiene "pruebas concluyentes" de que Rusia provocara la crisis en Ceuta

Quejas por el "tocón matón" de Zamora: advierten del riesgo de caídas

Quejas por el "tocón matón" de Zamora: advierten del riesgo de caídas

Expertos en educación analizan la implicación de la inteligencia artificial en el aula

Expertos en educación analizan la implicación de la inteligencia artificial en el aula

Antes del aire acondicionado, en España había un truco para mantener la casa fresca: todavía funciona

Antes del aire acondicionado, en España había un truco para mantener la casa fresca: todavía funciona

El PSOE abre el proceso de Primarias en Zamora, aunque Gago tiene el puesto asegurado

El PSOE abre el proceso de Primarias en Zamora, aunque Gago tiene el puesto asegurado

La megaoferta de Jysk para la "vuelta al cole": descuento del 64% en este escritorio

La megaoferta de Jysk para la "vuelta al cole": descuento del 64% en este escritorio
Tracking Pixel Contents