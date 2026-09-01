Investigación
Muere un hombre por un disparo con arma de fuego en Azpeitia (Guipúzcoa)
La Ertzaintza ha abierto una investigación y se encuentra en busca del autor de los hechos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
San Sebastián
Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según han informado la Ertzaintza.
La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego y, pasadas las nueve de la noche, está buscando al autor de los hechos.
Fuente: El Periódico
- El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
- El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
- El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre
- Denuncia ciudadana en esta calle de Zamora por el soporte metálico que ha causado daños físicos y materiales a los vecinos
- Zamora se prepara para una ola de calor antes de un posible cambio de tiempo el fin de semana
- Un camión que circulaba por la N-631 con una rueda ardiendo, posible causa del incendio de Pozuelo de Tábara, ya controlado
- La Oficina de Extranjería de Zamora, colapsada: 1.500 migrantes esperan la respuesta a su solicitud de regularización
- Vehículos de la Junta, en un “desguace ilegal” en la avenida de la Frontera