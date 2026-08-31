Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Un joven de unos 25 años ha fallecido este domingo tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en el distrito madrileño de Arganzuela, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en la calle Canarias, donde han acudido trece dotaciones de Bomberos Madrid que se han encontrado con un fuego completamente desarrollado, ubicado en la planta menos uno, concretamente en un sótano.

A partir de ahí, los bomberos han procedido a localizar el foco --de difícil acceso-- para llevar a cabo la extinción. Esta ha sido bastante complicada debido a la cantidad de dependencias destinadas a distintos usos y distribuidas en una zona muy laberíntica de dos plantas que comunicaban entre sí sin vestíbulo de independencia; además de a la elevada carga térmica.

Finalmente, las dotaciones, entrando por la puerta principal de acceso a la rampa del garaje, han conseguido localizar los focos y proceder a la extinción del fuego. Durante dichas tareas de extinción los bomberos han encontrado en una de las dependencias al hombre, quien ha sido evacuado al exterior en la máxima brevedad posible.

Posteriormente, SAMUR-PC ha confirmado su fallecimiento, tras comprobar que presentaba un cuadro de intoxicación por humos y quemadura inhalatoria y no poder hacer nada para revertir su estado.

Por último, los bomberos han evacuado los gases del incendio, ventilado y sacado al exterior las bicicletas para evitar que se reinicie el fuego; dejando así la zona bajo condiciones de estabilidad. Tras ello, han retirado los efectivos y las dotaciones a sus respectivos parques de origen.

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Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Policía Municipal colabora en las diligencias.