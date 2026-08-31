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Investigación

Dos detenidos tras llevarse a un menor que estaba en acogimiento y fugarse en un coche robado en Navarra

Una de las personas arrastadas ha ingresado en prisión al tener una orden de ingreso pendiente, según ha informado la Policía Foral

Imagen de archivo de un agente de Policía Foral

Imagen de archivo de un agente de Policía Foral / EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

Pamplona

La Policía Foral ha detenido a dos personas e investigado a otras tres en la Ribera navarra en relación con la sustracción de un menor de 6 años, con el que los implicados mantienen vínculos familiares, que estaba en un centro de acogida en Pamplona y la posterior huida en un vehículo que había sido robado.

Una de las personas detenidas ha ingresado en prisión al tener una orden de ingreso pendiente, según informa este cuerpo, que indica que fue el 14 de agosto cuando se detuvo a una pareja en Cascante (Navarra), tras interponerse una denuncia por sustracción de menor, de 6 años, en dependencias de Policía Municipal de Pamplona.

Tres personas más, una de ellas menor de edad, fueron citados en calidad de investigadas, por su relación con estos hechos.

Una de las educadoras del centro de acogida en el que se encontraba el menor fue la que interpuso la denuncia de la sustracción haciendo referencia a un vehículo en el que pudieran haberlo introducido para llevárselo del lugar.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Foral de Tudela se hizo cargo de la investigación y al poco tiempo tuvo conocimiento de que se había denunciado en la Policía Municipal de Pamplona la sustracción de un vehículo, cuyas características, marca y modelo, coincidían con las facilitadas por la educadora.

Agentes de Policía Foral organizaron un dispositivo de búsqueda de dicho de vehículo, que, en un primer momento tras ser localizado, se dio a la fuga poniendo en serio riesgo la integridad tanto de los agentes, como del resto de usuarios de la vía. En la parte trasera de ese vehículo los agentes constataron que viajaba el menor.

El vehículo fue localizado en Cascante por la Policía Local, que lo puso en conocimiento de la Policía Foral, procediendo a organizar un dispositivo conjunto para controlar el entorno del titular y conductor del vehículo con el fin de localizar al menor.

Tras conseguir la correspondiente autorización para entrar en el domicilio, el Grupo de Intervenciones Especiales de la Policía Foral localizó al menor y detuvo a los responsables de la sustracción.

En uno de los momentos en los que se observó el vehículo, lo conducía una persona que tiene el permiso de conducir suspendido, por lo que se le imputó, además un delito contra la seguridad vial.

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Los agentes comprobaron además que sobre el varón detenido pesaban varias órdenes de búsqueda de ámbito nacional, así como una orden de ingreso en prisión, que se hizo efectivo tras ser puestos ambos detenidos a disposición del juzgado competente.

Fuente: El Periódico

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