Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijoJuan Carlos Nogueiras, capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, explica los peligros de conducir con calor extremo: Descubre cuántos grados puede alcanzar un coche al sol en 30 minutos"Salud para el año que viene", Toro despide las Fiestas de San Agustín "Salud para el año que viene", Toro despide las Fiestas de San AgustínUn coche arde en un área de descanso de la A-66
instagramlinkedin

Fuego

Una mujer de 32 años y su hija de 9 mueren en el incendio de un bar de Teruel

Se desconocen las causas que ocasionaron el fuego, que afectó a un establecimiento de la localidad de Cedrillas y a una vivienda situada sobre el mismo

Imagen del bar Cedrún, donde se ha iniciado el incendio.

Imagen del bar Cedrún, donde se ha iniciado el incendio. / Google Maps

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Zaragoza

Una mujer de 32 años y su hija, una niña de 9 años, han muerto este domingo por la tarde tras un incendio originado en un bar de la localidad de Cedrillas, el bar 'Cedrún', que ha afectado también a una vivienda situada justo encima del establecimiento hostelero, sin que se haya aclarado dónde se encontraban las dos víctimas mortales. Junto a las dos fallecidas también ha resultado herida una tercera persona por una posible intoxicación por humo, lo que ha llevado a tener que ser evacuado de la primera planta de este mismo inmueble. Ha sido en torno a las 17:30 horas cuando se ha recibido el aviso pertinente.

Hasta el lugar de los hechos, el número 7 de la calle Rey Juan Carlos I, se han desplazado cuatro bomberos, dos oficiales y el jefe de Guardia, todos ellos pertenecientes a la Diputación Provincial de Teruel (DPT), además de un voluntario procedente del vecino municipio de Alcalá de la Selva. Desde la Diputación de Teruel han explicado que los efectivos han logrado contener las llamas para evitar que alcanzaran el tejado del inmueble, unas labores que se han prolongado durante dos horas, hasta las 19:30 horas, cuando se ha dado por extinguido.

Noticias relacionadas

Por el momento, se desconocen las causas de este trágico incendio, cuyas fatales consecuencias han consternado a este pequeño municipio turolense. En este sentido, desde la Guardia Civil han asumido la investigación para esclarecer lo sucedido, por lo que los efectivos de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel ya se encuentran allí para dar los primeros pasos, de los cuales se dará traslado al Juzgado que hoy se encuentra en funciones de guardia en la capital turolense. Además, en el operativo han participado cuatro patrullas de la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y los servicios sanitarios.

Fuente: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  2. El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
  3. Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente, pide a Manuel Fuentes, de Zamora Decide, “educación y respeto” ante sus declaraciones en las que ponía en duda su “nivel”
  4. La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
  5. Malestar en Tábara y Sayago por la recogida de residuos: 'Se está consiguiendo que los vecinos no reciclen en condiciones
  6. El Toro del Cajón vuelve a triunfar
  7. Javier Páez Ramírez, presidente rojiblanco: 'El Zamora CF no debe nada a nadie, todo está pactado
  8. Use y Tororo ganan al alimón el concurso de cortes

Sanzoles apuntala su tradición taurina con la inauguración de su nuevo coso

Sanzoles apuntala su tradición taurina con la inauguración de su nuevo coso

Bravura y juego taurino en Torres del Carrizal

Bravura y juego taurino en Torres del Carrizal

Ahorrar sin sacrificio: 20 gestos cotidianos para mejorar tus finanzas mes a mes

Ahorrar sin sacrificio: 20 gestos cotidianos para mejorar tus finanzas mes a mes

La III edición del Trail “Rincón de Aliste” en Viñas abre su plazo de inscripción

La III edición del Trail “Rincón de Aliste” en Viñas abre su plazo de inscripción

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro

La Peña Barcelonista Viriato de Zamora disfruta a lo grande su sexto aniversario en Villardeciervos

La Peña Barcelonista Viriato de Zamora disfruta a lo grande su sexto aniversario en Villardeciervos

La etapa 9 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 9 de la Vuelta a España, en imágenes

España topa con el muro alemán y se queda con la plata en el Mundial de hockey hierba

España topa con el muro alemán y se queda con la plata en el Mundial de hockey hierba
Tracking Pixel Contents