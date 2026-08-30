Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijoJuan Carlos Nogueiras, capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, explica los peligros de conducir con calor extremo: Descubre cuántos grados puede alcanzar un coche al sol en 30 minutos"Salud para el año que viene", Toro despide las Fiestas de San Agustín "Salud para el año que viene", Toro despide las Fiestas de San AgustínUn coche arde en un área de descanso de la A-66
instagramlinkedin

Fuego

Un incendio calcina en Madrid el plató de 'Maestros de la Costura' y amenaza el de Masterchef, que salvaron 'in extremis' los bomberos

El fuego, que se declaró este sábado, ha calcinado parte de las instalaciones de NonStop Studios en la localidad de Fuente el Saz de Jarama, afectando principalmente a uno de sus platós

Los bomberos apagan el fuego que ha calcinado el plató del programa 'Maestros de la costura'

Los bomberos apagan el fuego que ha calcinado el plató del programa 'Maestros de la costura' / 112 CM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Gómez Alonso

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid extinguieron este sábado un incendio que ha calcinado parte de las instalaciones de NonStop Studios en Fuente el Saz de Jarama, una nave industrial dedicada a la grabación y producción de programas de televisión.

El fuego se declaró en el complejo situado en la calle Vereda Catarranas, y según informa 'Vertele', el espacio más afectado fue el estudio 2, que hace unos meses acogió la grabación del talent show de RTVE 'Maestros de la costura'.

El plató se encontraba sin actividad en el momento del incendio. El fuego también amenazó el estudio utilizado para las grabaciones de 'MasterChef', pero gracias a la rápida intervención de los bomberos no sufrió daños de consideración. Desde la empresa han señalado al citado medio que en este espacio se podrá continuar trabajando con relativa normalidad.

Diez dotaciones de bomberos

Hasta el lugar se desplazaron diez dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, además de efectivos del Grupo Especial de Drones.

Noticias relacionadas

A su llegada, los equipos de emergencia se encontraron con un incendio generalizado en el edificio y comenzaron las labores para contener las llamas y evitar que se propagaran a otras zonas de las instalaciones. Finalmente, los bomberos lograron extinguir el fuego, que afectó principalmente a uno de los platós y a la zona de oficinas del complejo.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  2. El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
  3. Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente, pide a Manuel Fuentes, de Zamora Decide, “educación y respeto” ante sus declaraciones en las que ponía en duda su “nivel”
  4. La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
  5. Malestar en Tábara y Sayago por la recogida de residuos: 'Se está consiguiendo que los vecinos no reciclen en condiciones
  6. El Toro del Cajón vuelve a triunfar
  7. Javier Páez Ramírez, presidente rojiblanco: 'El Zamora CF no debe nada a nadie, todo está pactado
  8. Use y Tororo ganan al alimón el concurso de cortes

Sanzoles apuntala su tradición taurina con la inauguración de su nuevo coso

Sanzoles apuntala su tradición taurina con la inauguración de su nuevo coso

Bravura y juego taurino en Torres del Carrizal

Bravura y juego taurino en Torres del Carrizal

Ahorrar sin sacrificio: 20 gestos cotidianos para mejorar tus finanzas mes a mes

Ahorrar sin sacrificio: 20 gestos cotidianos para mejorar tus finanzas mes a mes

La III edición del Trail “Rincón de Aliste” en Viñas abre su plazo de inscripción

La III edición del Trail “Rincón de Aliste” en Viñas abre su plazo de inscripción

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro

La Peña Barcelonista Viriato de Zamora disfruta a lo grande su sexto aniversario en Villardeciervos

La Peña Barcelonista Viriato de Zamora disfruta a lo grande su sexto aniversario en Villardeciervos

La etapa 9 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 9 de la Vuelta a España, en imágenes

España topa con el muro alemán y se queda con la plata en el Mundial de hockey hierba

España topa con el muro alemán y se queda con la plata en el Mundial de hockey hierba
Tracking Pixel Contents