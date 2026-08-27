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Sucesos

La Guardia Civil detiene una persona por la muerte de un anciano usuario de un centro de día de Sevilla que fue olvidado en un minibús

La Guardia Civil de Mairena del Aljarafe investiga también a una segunda persona también trabajador del centro geriátrico por un delito de homicidio imprudente

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación / Levante-EMV

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Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave en relación con el fallecimiento de un hombre de 84 años, usuario de un centro de día de Tomares, que se quedó abandonado en un microbús que le desplazó hasta las instalaciones. El fallecido es una persona de 84 años, en silla de ruedas, que se quedó olvidado en la parte trasera del vehículo y fue encontrado posteriormente sin vida. Los dos detenidos son trabajadores del centro geriátrico.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el conductor del minibús destinado al traslado de usuarios recogió a varias personas en distintos puntos antes de llegar a las instalaciones del centro de día. Una vez allí, los usuarios fueron descendiendo del vehículo. Sin embargo, según la investigación, un hombre de 84 años, usuario de silla de ruedas, se quedó en la parte trasera del minibús, habilitada para este tipo de transporte, sin que se advirtiera su presencia.

El vehículo permaneció estacionado durante varias horas. Fue entonces cuando trabajadores del centro localizaron al hombre en el interior y avisaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar y confirmaron el fallecimiento del varón. Tras ello se activó el correspondiente protocolo judicial.

La investigación de la Guardia Civil

A raíz de lo sucedido, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe inició una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Los agentes llevaron a cabo la recopilación de indicios y tomaron declaración a distintas personas con el objetivo de reconstruir lo ocurrido desde la recogida de los usuarios hasta el hallazgo del hombre en el vehículo.

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Como resultado de esas actuaciones, la Guardia Civil procedió a la detención de una persona y a la investigación de otra como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la Plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, que continuará con la tramitación judicial del caso.

Fuente: El Correo de Andalucía

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