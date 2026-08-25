Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos millones para las aceras en los barrios zamoranos de San Lázaro y Pinilla: estas son las calles para las que se aprueban las obrasUGT reivindica un gran Pacto de Estado contra los incendios y denuncia las condiciones "caóticas" de los bomberos forestales en ZamoraLa Vera Cruz de Zamora celebra la Exaltación el próximo 13 de septiembreEl cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad
instagramlinkedin

Hérmedes de Cerrato

Muere una cazadora que recibió un disparo accidental en Palencia

La víctima resultó mortalmente herida tras recibir un disparo en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114

Helicóptero medicalizado.

Helicóptero medicalizado. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

PALENCIA

Muere la cazadora de unos 55 años que había resultado herida tras recibir un disparo accidental en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114, dentro del término municipal Hérmedes de Cerrato (Palencia), según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno.

La Subdelegación ha explicado que se ha confirmado la muerte de la mujer tras la confirmación de su muerte por parte del Instituto Anatómico Forense (perteneciente al Ministerio de Justicia).

Los hechos han tenido lugar sobre las 10.28 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

Noticias relacionadas

La herida, que no había perdido el conocimiento en ningún momento, fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Casto López Cañibano, jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Zamora
  2. La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
  3. Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
  4. DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
  5. Óscar Puente tras inaugurar un tramo de la A-11 se refiere al desdoblamiento de la N-122 en Zamora: 'Esto no termina aquí, tiene que llegar hasta Portugal
  6. Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
  7. Tensísimo momento en el concurso de cortes de Fermoselle, con dos personas heridas y varios atendidos
  8. Declarado un incendio de nivel 2 entre Villalcampo y Muelas del Pan: confinado Ricobayo

Muere una cazadora que recibió un disparo accidental en Palencia

Muere una cazadora que recibió un disparo accidental en Palencia

Ecologistas Zamora denuncia ante la Fiscalía la "trampa" para aves rapaces de un tendido eléctrico en Morales de Toro

Ecologistas Zamora denuncia ante la Fiscalía la "trampa" para aves rapaces de un tendido eléctrico en Morales de Toro

El Zamora CF, de camino a la liga con una sonrisa

El Zamora CF, de camino a la liga con una sonrisa

Niños y niñas que se benefician de África Acoge

Niños y niñas que se benefician de África Acoge

Música, peñas y mucha diversión en las fiestas de Santibáñez de Tera

Música, peñas y mucha diversión en las fiestas de Santibáñez de Tera

El cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad

El cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad

La etapa 4 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 4 de la Vuelta a España, en imágenes

El mercado artesanal de Carbajosa estrena veteranía este sábado

El mercado artesanal de Carbajosa estrena veteranía este sábado
Tracking Pixel Contents