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Blanqueo de Capitales

Intervienen casi 64.000 euros en efectivo a dos pasajeros en el aeropuerto de Palma

Los viajeros, procedentes de República Dominicana, fueron interceptados por agentes de Aduanas y Guardia Civil

Un guardia civil, con el dinero intervenido.

Un guardia civil, con el dinero intervenido. / Guardia Civil

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Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil y de Aduanas han intervenido en el aeropuerto de Palma 63.890 euros en efectivo que dos pasajeros españoles procedentes de República Dominicana llevaban ocultos en su equipaje. Los viajeros han sido sancionados en aplicación de la norma para prevenir el blanqueo de capitales.

Desde la Agencia Tributaria y la Guardia Civil informaron de que la intervención tuvo lugar a la llegada al aeropuerto de Palma de dos pasajeros españoles procedentes de República Dominicana con escala en Madrid.

Los agentes sospecharon de la actitud nerviosa de los hombres al recoger su equipaje, por lo que inspeccionaron sus maletas con una máquina de rayos X y descubrieron que llevaban, repartido en varios sitios, una gran cantidad de dinero en efectivo.

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Finalmente fueron intervenidos 63.890 euros, y los hombres fueron denunciados por incumplir las leyes de prevención del blanqueo de capitales.

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Fuente: Diario de Mallorca

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