Prisión sin fianza para el detenido por apuñalar a un joven en la Feria de Málaga

El hombre detenido por apuñalar presuntamente con un machete a un joven de 23 años en el Real de la Feria de Málaga ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha acordado este martes la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al arrestado se le atribuye inicialmente un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La agresión ocurrió en la zona de atracciones de la Feria de Málaga

Los hechos se produjeron sobre las 04.15 horas del lunes en la zona de atracciones del Real de Cortijo de Torres, en el recinto ferial de Málaga.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, el presunto agresor tiene 29 años y regenta un puesto de cócteles en la zona de las atracciones. La víctima, un joven de 23 años, sufrió una herida grave en la región del hemitórax izquierdo tras ser alcanzado presuntamente con un machete.

El joven tuvo que ser evacuado a un hospital de Málaga con pronóstico grave, donde permanece ingresado.

Localizado en una caravana junto al recinto ferial

La investigación quedó en manos del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, cuyos agentes localizaron al sospechoso durante la mañana del lunes.

El hombre fue encontrado en el interior de una caravana situada junto al recinto ferial y posteriormente detenido por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio.

Las pesquisas policiales apuntan a que el origen del enfrentamiento estaría relacionado con una mujer. Según las averiguaciones, la víctima, que no trabaja en la Feria de Málaga, trataba de cortejarla y esta resultaría ser pareja del detenido.

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Esta situación habría desembocado en un encontronazo entre ambos hombres durante el cual el arrestado presuntamente atacó con un machete al joven, que tuvo que ser trasladado al hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Fuente: La Opinión de Málaga