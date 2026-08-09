Un incidente en un espectáculo pirotécnico en Altea deja 27 heridos, 11 de ellos trasladados a la Unidad de Quemados de Alicante

Accidente inédito en una de las noches más multitudinarias de Altea. La edición de este año del Castell de l’Olla, que celebra su 40.ºaniversario, se ha visto empañada por un grave incidente ocurrido durante el tradicional espectáculo pirotécnico. Una de las carcasas lanzadas desde las plataformas flotantes instaladas frente a la playa de La Olla acabó explotando en la zona de público, provocando un balance provisional de 27 personas heridas, según ha informado la Cofradía del Castell de l’Olla.

El accidente se produjo en la playa de La Olla, en las inmediaciones del chiringuito El Cranc, donde se concentraban cientos de espectadores para presenciar el espectáculo.

El Castell de l'Olla 2026 llena de luz y color el mar Mediterráneo. / D. I.

Causas del incidente

Según las informaciones recabadas por este periódico, la causa más probable del accidente habría sido un deficiente anclaje de uno de los morteros o cañones de lanzamiento instalados sobre una de las plataformas flotantes. Habitualmente estos tubos se orientan hacia el mar para que las carcasas desarrollen allí su trayectoria y explosionen sobre el agua. En esta ocasión, el cañón habría quedado con una inclinación superior a la prevista, provocando que una de las carcasas describiera una parábola que terminó llevándola hasta la playa, donde explotó entre los asistentes.

No obstante, esta hipótesis deberá ser confirmada por la investigación oficial, que determinará las causas exactas del incidente.

Once heridos derivados a la Unidad de Quemados

La Cofradía del Castell de l’Olla ha asegurado que un total de 27 personas recibieron asistencia sanitaria como consecuencia del accidente. De ellas, 14 fueron evacuadas inicialmente al Hospital IMED Levante, y posteriormente 11 tuvieron que ser trasladadas posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante para recibir atención especializada.

Otras 13 personas fueron atendidas en el centro de salud de Altea, donde recibieron asistencia médica y pudieron regresar a sus domicilios tras recibir el alta.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que, desde el centro de salud, un hombre de 55 años y una mujer de 24, ambos con quemaduras, fueron trasladados en una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de la Marina Baixa, mientras que otro joven de 19 años fue evacuado en otra unidad de SVB al Hospital IMED por contusiones.

A la espera de los partes médicos oficiales

La organización explica que en estos momentos continúa recabando y contrastando la información disponible y permanece a la espera de los correspondientes partes médicos oficiales para poder concretar el alcance y la naturaleza de las lesiones sufridas por las personas afectadas.

Por el momento, el comunicado difundido por la Cofradía no detalla las circunstancias concretas en las que se produjo el incidente durante el espectáculo realizado por la pirotecnia Vulcano.

La playa de La Olla se llenó de gente para disfrutar del espectáculo pirotecnico en el 40º Castell de l'Olla. / Diego Coello Calvo

Rápida actuación del dispositivo de emergencias

El amplio dispositivo de seguridad previsto para uno de los acontecimientos más multitudinarios del verano alteano permitió una rápida respuesta tras producirse la explosión.

Ambulancias, personal sanitario, efectivos de seguridad y voluntarios actuaron de forma coordinada para atender a los heridos y organizar su evacuación sin que se registraran incidencias añadidas durante los traslados.

La propia Cofradía ha querido agradecer expresamente “la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad que han participado en la rápida atención y evacuación de las personas afectadas”.

La Cofradía lamenta el incidente

La Cofradía del Castell de l’Olla ha expresado su preocupación por lo sucedido y ha trasladado su apoyo a las personas afectadas. También ha querido agradecer la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad que participaron en la atención y evacuación.

La organización ha anunciado que facilitará nueva información cuando disponga de datos oficiales y suficientemente contrastados sobre el estado de los heridos y las consecuencias del incidente.

El incidente en redes

Diferentes usuarios han compartido imágenes donde diversos componentes del espectáculo pirotécnico cayeron en instancias cercanas al público que visualizaba el disparo nocturno a pie de playa.

En el vídeo subido a Instagram por el perfil @checoaventura, se puede observar como uno de los cohetes "pavo real", efecto tradicional en este avento, llega a la arena donde se ubicaba el público.

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El usuario @marcocasero da una perspectiva todavía más impactante donde se puede observar el punto exacto donde estalló una de las carcasas en la zona acotada para la visualización.