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Incendio

Muere un hombre al incendiarse una vivienda abandonada en Lugo

Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega).

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega). / 112 GALICIA - Archivo

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R. V.

Una hombre ha muerto este jueves en un incendio en una vivienda en Foz, en Lugo, según informa 112 Galicia.

Alrededor de las 22.00 horas, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida Viveiro. Quienes llamaron explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento.

Inmediatamente, el Centro Integrado de Atención de Urgencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias Gallegas-061, los cuerpos de bomberos de Barreiros y Viveiro y la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

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Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Fuente: Faro de Vigo

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