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Violencia de género

La Comunidad asume la tutela de la hija de 5 años de la mujer asesinada en el Carrefour Infante de Murcia

La jueza dicta la requisitoria en la que ordena la busca y captura de Juan Bautista, de 38 años, que escapó tras degollar a su expareja, a la que tenía prohibido acercarse

Dos trabajadores trasladan los restos mortales de la mujer, Gloria, al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le practicará la autopsia.

Dos trabajadores trasladan los restos mortales de la mujer, Gloria, al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le practicará la autopsia. / ISRAEL SANCHEZ

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Ana Lucas

La magistrada de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, ha dictado una requisitoria en la que se ordena la búsqueda y detención de Juan Bautista, el sujeto de 38 años que, presuntamente, mató a su mujer, Gloria, en el Carrefour Infante de Murcia. Al individuo se le busca por ser el presunto autor de un delito de homicidio y quebrantamiento de condena, detallan fuentes judiciales.

Por otro lado, la autoridad judicial “ha atribuido provisionalmente la tutela de la hija menor a la entidad pública competente en materia de protección de menores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la adopción de las medidas de protección que procedan”, destacaron fuentes del TSJ.

Juan Bautista había sido condenado el 15 de abril de 2026 por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre Gloria.

Según recalcó el TSJ de Murcia en un comunicado, “la sentencia de conformidad le impuso, entre otras penas, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encontrara, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses, además de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y el pago de una indemnización de 310 euros”.

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La víctima presentaba una herida en el cuello. Habría muerto, según la primera inspección ocular de profesionales desplazados al lugar, degollada. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia del 061. Los médicos accedieron al taller, con calzas para no contaminar el escenario, y solo pudieron confirmar el deceso. Se alertó entonces a los especialistas de la Brigada de Policía Científica, al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), al forense y a la autoridad judicial de guardia.

Fuente: La Opinión de Murcia

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