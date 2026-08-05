Incidentes
Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial de Gran Canaria
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso del incidente que ha provocado un fallecido y dos heridos graves en Telde
Un incidente registrado este miércoles en la zona de los tanques de combustible del polígono industrial de Salinetas, en Telde, ha dejado un fallecido y dos heridos graves, según el balance provisional difundido por el Ayuntamiento de Telde. En el lugar continúa desplegado un amplio dispositivo de emergencias.
El suceso se produjo alrededor de las 12.10 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local de Telde, Policía Nacional, Protección Civil y varias unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continúan trabajando en el lugar.
El Ayuntamiento de Telde ha informado, a través del canal oficial del alcalde, de que el balance provisional es de una persona fallecida y dos heridos graves, aunque la intervención permanece en curso y no se han facilitado, por el momento, más detalles sobre las circunstancias del incidente.
Las autoridades han solicitado a la ciudadanía que evite desplazarse hasta la zona para no dificultar el trabajo de los servicios de emergencia y que siga únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Samuel Mayor, nuevo alcalde de Moraleja de Sayago tras prosperar una moción de censura
- Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad
- Localizan de madrugada, en una huerta y caído en el suelo a un hombre de 86 años desaparecido en Cerezal de Sanabria
- El empresario de Villaralbo que violó y agredió sexualmente a seis niñas continúa sin pagar la indemnización
- Sayago se mueve tras el incendio de Fermoselle: Una iniciativa ciudadana pide investigación y un plan integral de prevención
- Fonfría, el pueblo de Zamora que convierte sus calles en un museo de arte mural
- Miedo a que el fuego regrese: personas evacuadas el año pasado tienen preparado un kit de urgencia 'por si hay que salir corriendo
- Un incendio en Zaresa, planta de residuos de Roales, moviliza a bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Zamora