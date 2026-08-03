En Burriana
Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir "un desmayo"
El festival lamenta la pérdida en un comunicado
Pablo Ramón Ochoa
Un hombre falleció este domingo después de ser evacuado de su lugar de trabajo en el Arenal Sound de Burriana, según ha podido confirmar Mediterráneo con fuentes del festival y de la Guardia Civil este lunes.
El festival ha emitido un comunicado lamentando lo ocurrido, en el que afirman que el trágico incidente ocurrió "antes de la apertura de las puertas del recinto del Arenal Sound" en la que era la última jornada de la cita musical. "Una de las personas que trabaja en la organización del festival sufrió un desmayo. Inmediatamente fue atendido por dos de las unidades médicas presentes y traslado al hospital más cercano", han dicho los responsables del festival.
Ese centro médico al que fue trasladado el varón se trataba del Hospital La Plana de Villarreal, donde finalmente se confirmó el fallecimiento de este empleado. Tras el traslado del trabajador al hospital, el festival abrió las puertas con normalidad y la última jornada del Arenal se celebró sin cambios.
Condolencias de la organización
"En Arenal Sound lamentamos profundamente su pérdida y nuestros pensamientos están con sus familiares, conocidos y con todos sus compañeros de organización. Desde el festival desconocemos las causas del fallecimiento y por respeto a la privacidad del trabajador y sus allegados en estos momentos tan dificiles no podemos compartir más información", han agregado los organizadores del Arenal Sound.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- Desaparece en Burganes de Valverde y lo localizan horas después en el interior de una nave abandonada
- El consejero de Agricultura tras conocer el daños del incendio de Fermoselle: 'Tiene que verse con normalidad cortar una zarza o un árbol
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- Los cazadores de Fermoselle auxilian a la fauna salvaje tras el incendio: 'Alimentar a los animales es ahora lo más urgente
- Demetrio Madrid celebra sus 90 años junto a su familia en la capital zamorana
- El operativo del incendio de Fermoselle se ha enfrentado a un fuego muy voraz y destructivo: 'Hay gente que se juega la vida
- Teresa Clavero, la joven que dejó su vida en León para emprender en Mombuey
- Un vecino de Moraleja del Vino, obligado a dejar su casa que podría desplomarse por filtraciones de la red de agua potable