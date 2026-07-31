Agresión Sexual
Prisión para un profesor de baile por agresiones sexuales a cinco niñas en Mallorca
El acusado grabó las violaciones y distribuyó las imágenes a otros pederastas
Interpol encontró los archivos en internet y alertó a la Guardia Civil, que arrestó al joven
Un joven ha ingresado en prisión por agresiones sexuales a cinco niñas a las que daba clases de baile en Mallorca, según han confirmado fuentes jurídicas. El sospechoso grabó en vídeo las violaciones y las difundió en círculos pedófilos, lo que permitió a Interpol dar con ellas y alertar a la Guardia Civil. Tras una laboriosa investigación, los agentes arrestaron al sospechoso, que ayer fue encarcelado por orden de la jueza de guardia de Inca.
La investigación se ha prologando durante varios meses, después de que el organismo internacional detectara en foros de pederastas varios vídeos e imágenes en los que aparecían menores de edad siendo agredidas sexualmente por un joven. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguió relacionar estos archivos con una asociación de baile de Mallorca y posteriormente identificaron al acusado.
El joven fue detenido el pasado lunes y ayer fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Inca. En su declaración, el sospechoso solo respondió a las preguntas de su abogado. La magistrada de guardia acordó su ingreso en prisión provisional. La investigación sigue abierta.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Diario de Mallorca
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
- David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
- Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
- El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
- GALERÍA | Así ha quedado Fornillos tras el paso de las llamas
- El incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campo
- Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera