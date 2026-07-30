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Detenido un joven de A Coruña acusado de matar a su padre: "Le disparó tres veces en la cabeza"

El trágico suceso se produjo en torno a las 14.00 horas en la vivienda familiar

Los hechos ocurrieron en esta casa ubicada en el número 9 de la calle Vionta, en Aguiño.

Los hechos ocurrieron en esta casa ubicada en el número 9 de la calle Vionta, en Aguiño. / Suso Souto

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Suso Souto

Ribeira

Un joven de unos 20 años, Adrián Parada, fue detenido en la tarde de este miércoles por la Policía Nacional en Aguiño (Ribeira, A Coruña) como presunto autor de la muerte de su padre, Alberto Parada, de 47 años, tras dispararle con un arma de fuego.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 14.00 horas en la vivienda familiar, ubicada en el número nueve de la calle Vionta.

Por causas que se investigan, el joven disparó presuntamente a su progenitor con un arma de fuego, al parecer una escopeta, dejándolo malherido.

Fue él mismo quien alertó a un vecino de lo que había ocurrido, pidiéndole que avisase a los servicios de emergencias. "Acabo de matar a mi padre. Le disparé tres veces en la cabeza", le habría dicho, según relató una lugareña a este diario.

Desde el 112 se movilizó una ambulancia medicalizada, y el personal sanitario asistió a la víctima en el lugar de los hechos, trasladándole de inmediato al Hospital Comarcal del Barbanza, donde fallecería poco después, pasadas las tres de la tarde.

Agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial se desplazaron a la vivienda para recoger todo tipo de pruebas de cara a esclarecer un nuevo trágico suceso que vuelve a conmocionar a los vecinos y vecinas de Ribeira.

El supuesto autor de los hechos fue detenido en la propia vivienda sin oponer resistencia. La Policía Nacional, que cortó la calle, impidió que la abuela del arrestado se acercase a hablar con él cuando era introducido en el vehículo policial.

Alberto Parada era marinero y pasaba temporadas embarcado. Su esposa trabaja en una fábrica de conservas.

Una de las hipótesis con la que trabajan los investigadores es que el presunto parricidio se haya producido en el marco de una fuerte discusión relacionada con un episodio de violencia doméstica.

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El detenido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Ribeira, donde permanece bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial este viernes.  Y fue allí, en sede policial, donde, según pudo confirmar este diario, confesó haber matado a su padre.

Fuente: El Correo Gallego

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