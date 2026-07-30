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Ascienden a 8 los detenidos por acuchillar hasta la muerte a un hombre y dejar el cadáver tirado bajo el puente de una autovía en Murcia

Ascienden a 8 los detenidos por acuchillar hasta la muerte a un hombre y dejar el cadáver tirado bajo el puente de una autovía en Murcia

L. O.

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Ascienden a 8 los detenidos por acuchillar hasta la muerte a un hombre y dejar el cadáver tirado bajo el puente de una autovía en Murcia

L. O.

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El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado, con evidentes signos de violencia, debajo de un puente de la autovía en el municipio de Murcia, en concreto en la zona de Barriomar. El fallecido, un varón de origen magrebí, presentaba una treintena de puñaladas por todo su cuerpo. Hay seis detenidos, todos parientes, por el crimen. Más información

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