Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El incendio de los Arribes del Duero avanza hacia Fermoselle: Un barrio evacuado y el resto del pueblo confinadoIncendios en Ávila: Segunda fase de desescalada para las personas evacuadas y confianadasLa Junta valora sancionar a la promotora de una planta de biogás en Peleas de Abajo por retomar las obrasMás de 1.400 zamoranos se benefician de las ayudas de alquiler de la Junta
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un hombre en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) tras recibir una herida por arma blanca

Los Mossos buscan a varios implicados en la pelea

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / MANU MITRU / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre por heridas de arma blanca en el municipio barcelonés de Sant Adrià de Besòs. La Guardia Urbana de Barcelona ha avisado a la policía catalana hacia las ocho y media de que había una persona gravemente herida en esta vía.

Varias patrullas se han desplazado hasta el lugar y han comprobado que el hombre presentaba lesiones tras haber sufrido un ataque con arma blanca Agentes de la Guardia Urbana han iniciado maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Una vez allí, los efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han continuado con las tareas de reanimación, pero finalmente el hombre ha muerto en la calle a consecuencia de las heridas.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta.

Noticias relacionadas

Los agentes han establecido un dispostivo para encontrar a varias personas vinculadas a esta muerte. Según fuentes policiales se trataría de una pelea por un ajuste de cuentas, aunque se sigue investigando para conocer las circunstancias de este nuevo crimen.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de Industria
  2. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  3. Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios
  4. Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
  5. ¿Reto viral o estupidez? Cinco cierres en las piscinas municipales de Zamora por defecar en el agua
  6. Ingresa en Topas el joven que cometió robos en Carbajales de Alba y alteraba la convivencia
  7. La carretera que une Cerecinos del Carrizal y Aspariegos, como nueva tras las obras de renovación ejecutadas por la Diputación
  8. Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia

Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22% más

Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22% más

Microsoft dispara un 31% sus ganancias y cierra el ejercicio fiscal con un beneficio de 133.749 millones de dólares

Microsoft dispara un 31% sus ganancias y cierra el ejercicio fiscal con un beneficio de 133.749 millones de dólares

Un Zamora muy verde no lo tuvo fácil ante el Vetusta

Un Zamora muy verde no lo tuvo fácil ante el Vetusta

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

El Zamora se enfrenta al filial del Oviedo en Benavente con la visita de un campeón de Europa

El Zamora se enfrenta al filial del Oviedo en Benavente con la visita de un campeón de Europa

Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora

Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora

Gago, sorprendido por las críticas de Prada, alaba la rapidez de Patrimonio en la remodelación del Mercado de Abastos

Gago, sorprendido por las críticas de Prada, alaba la rapidez de Patrimonio en la remodelación del Mercado de Abastos
Tracking Pixel Contents