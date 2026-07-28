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Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa

La Guardia Civil descubrió al sospechoso mientras realizaba identificaciones en un servicio rutinario de seguridad ciudadana

Imagen de archivo del cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja.

Imagen de archivo del cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja. / INFORMACIÓN

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P. Cerrada

Alicante

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un joven lituano de 28 años sobre el que pesaban sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) emitidas por las autoridades de Lituania y Alemania. El arrestado, que llevaba años ocultando su verdadera identidad mediante documentación falsa, era buscado por las autoridades de Lituania por delitos de orden público y en Alemania por delitos contra el patrimonio.

La detención se produjo durante un servicio rutinario de seguridad ciudadana en el que agentes de la Guardia Civil de Torrevieja identificaban a varias personas en la vía pública. Durante la comprobación de la documentación de uno de los identificados, los guardias civiles detectaron varias incoherencias en los datos facilitados, lo que despertó sus sospechas.

Identidad falsa

Tras realizar las correspondientes gestiones, los agentes comprobaron que el hombre estaba utilizando una identidad falsa. Gracias a la colaboración del Punto Atenas de la Policía Nacional, especializado en identificación biométrica mediante cotejo facial, lograron confirmar su verdadera identidad y verificar que estaba reclamado internacionalmente por las autoridades judiciales de Lituania y Alemania.

La investigación permitió además determinar que el detenido había utilizado esa identidad falsa durante años para realizar diversos trámites administrativos y operaciones bancarias, motivo por el que también está siendo investigado por un presunto delito de falsedad documental.

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Una vez arrestado, el fugitivo fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades de ambos países.

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Fuente: Información

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