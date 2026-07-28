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Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

La organización utilizaba identidades falsas y el fraccionamiento de transferencias para enviar a Nigeria el dinero obtenido mediante estafas a cientos de víctimas

Agente de la Guardia Civil.

Agente de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

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EFE

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal asentada principalmente en Bizkaia que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas a más de 200 víctimas en España y otros países, y que los remitió a Nigeria, en una operación que se ha saldado con 20 detenidos y otras 11 personas investigadas.

Según el comunicado emitido por la Dirección General de la Guardia Civil, a los arrestados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha identificado hasta ahora a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias españolas.

Según ha hecho público la Guardia Civil, la red realizó más de 9.200 envíos de dinero procedente de distintos fraudes, entre ellos el conocido como "fraude del CEO" -donde los estafadores suplantan a un alto ejecutivo-, el "familiar en apuros" y otras estafas cometidas por internet.

Para eludir los controles antiblanqueo, la organización recurría al llamado "pitufeo", una técnica que consiste en fraccionar grandes sumas en numerosos envíos de pequeño importe efectuados por distintas personas.

Sus integrantes empleaban además documentos de identidad y pasaportes falsificados e identidades usurpadas para abrir cuentas y realizar las transferencias aparentando operaciones legales.

La investigación arrancó al detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a estafas, que partían de distintos municipios vizcaínos con destino a Nigeria.

La operación, que se desarrolló en dos fases, constó en el registro de domicilios en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales responsables, y después se actuó en seis establecimientos de envío de dinero de Bilbao.

En los registros se intervinieron pasaportes y documentos falsos, teléfonos, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas y más de 400 documentos empleados para los envíos.

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Para evitar este tipo de estafas, las autoridades aconsejan desconfiar de ofertas que prometan dinero fácil por realizar tareas sencillas en Internet, así como comprobar que la plataforma o la persona con la que se está contactando es legítima antes de realizar pagos o facilitar datos personales, entre otras recomendaciones. 

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