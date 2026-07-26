Alicante
La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre
"La rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo", según la Policía
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
ALICANTE
La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un menor que se encontraba sobre un aparato de aire acondicionado en el piso 21 de un edificio de la población alicantina. Por estos hechos, el padre del niño ha sido detenido.
Según informa este cuerpo de seguridad, los agentes acudieron a un edificio tras recibir el aviso de que un niño estaba en una situación "de extremo peligro", en el exterior de una vivienda situada en una planta 21.
Cuando llegaron a la vivienda, observaron que el niño se hallaba sobre el aparato y pudieron rescatarlo.
Fuentes policiales recalcan que "la rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo" e informan de que el progenitor fue arrestado por los hechos.
- Evacuados otros siete municipios del Valle del Tiétar por el avance del incendio de Burgohondo
- Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes
- Susto en Zamora: dos incendios en apenas dos horas en la carretera de Almaraz
- “¿Que los buitres no atacan animales vivos?”: La denuncia de un ganadero sayagués tras perder una novilla
- Enfermería baja la nota tres décimas, pero se mantiene como el grado más demandado en el Campus Viriato
- El nuevo espacio de Toro que apuesta por dinamizar el ocio y la vida social
- Más de un centenar de ejemplares de caballos, yeguas y potros se dan cita en Porto
- La muerte al sol de un perro atado cuesta un año de cárcel al dueño y la prohibición durante dos años de tener o trabajar con animales