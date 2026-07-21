Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora que ya no tienen plazas libresEl Procurador de Común pide que se cubran las vacantes de Agricultura en ZamoraEl montañista zamorano Martín Ramos se plantea intentar un segundo intento de coronar el Gasherbrum 1Una furgoneta cargada de fruta sufre un accidente en la A-11 en sentido Toro-Zamora.Actualización | Tres turismos colisionan en la ZA-P-1511, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

VIOLENCIA MACHISTA

Cuatro mujeres muertas con violencia en las últimas horas: al menos tres casos se investigan como presuntos crímenes machistas

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba información sobre los sucesos, que podrían elevar a 33 las mujeres asesinadas en España en 2026

Una mujer asesinada por su pareja, que ha sido detenido en Alameda de la Sagra (Toledo).

Una mujer asesinada por su pareja, que ha sido detenido en Alameda de la Sagra (Toledo). / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marina Armas

Madrid

Una sucesión de muertes violentas de mujeres ha activado en las últimas 24 horas cuatro investigaciones en Alicante, Toledo y Málaga. Tres de los casos presentan indicios que apuntan a posibles crímenes machistas y están siendo analizados como tales, mientras que en Benahavís la investigación se encuentra todavía en una fase inicial. Dos de los presuntos responsables han sido detenidos y otro murió tras precipitarse desde un mirador.

En Almoradí, Alicante, la Guardia Civil ha detenido este martes a un hombre de 61 años por matar presuntamente a su exmujer, Mari Carmen, de 56 años, en una vivienda del centro de la localidad. El cuerpo de la víctima fue localizado durante la noche del lunes y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre el suceso. Según fuentes próximas a la investigación, el arrestado tenía antecedentes relacionados con denuncias por violencia de género, según ha podido confirmar Información de fuentes cercanas a la investigación.

En Alameda de la Sagra, en Toledo, una mujer ha muerto apuñalada con un arma blanca presuntamente por su pareja, un hombre de 48 años que ha sido detenido por la Guardia Civil. Uno de los hijos de la víctima, de 26 años, alertó al 112 de la agresión, ocurrida de madrugada en una vivienda de la plaza de España. En el domicilio se encontraban otros tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad. El investigado, que presentaba cortes en las muñecas, fue trasladado al hospital. La fallecida no figuraba en el sistema VioGén y no constaban antecedentes por hechos similares.

En Antequera, Málaga, la Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de unos 30 años, cuyo cadáver fue encontrado con heridas de arma blanca en su vivienda del centro histórico este lunes. Horas antes, su pareja había muerto tras precipitarse desde un mirador del entorno de la Alcazaba. La principal hipótesis es que el hombre agredió mortalmente a la mujer y después se suicidó. Ambos tenían dos hijos, de cuatro y siete años, y habían estado incluidos en el sistema VioGén, aunque las medidas de protección habían cesado recientemente.

El cuarto caso se investiga en Benahavís, también en Málaga, donde una mujer ha sido encontrada muerta este martes con signos de violencia en el interior de una vivienda. Por el momento no han trascendido la identidad ni la edad de la víctima, tampoco las circunstancias concretas de la muerte o la posible relación con el autor. Los investigadores trabajan para esclarecer lo sucedido y determinar si se trata de otro crimen machista.

Noticias relacionadas

De confirmarse estos cuatro casos como crímenes machistas, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendería a 33 en lo que va de 2026.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
  2. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  3. La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial deja en Zamora un único incidente que 'no es diversión, ni celebración ni nada
  4. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  5. Nuevos agentes de la Guardia Civil refuerzan la seguridad en la Zamora rural
  6. El último paseo del pastor Agustín, de Tardobispo, que inspiró a su nieto
  7. En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa
  8. La reforma integral de la carretera del Puente Pino, una realidad tras más de 20 años de espera

David Pajares seguirá defendiendo la portería del BM Zamora Caja Rural

David Pajares seguirá defendiendo la portería del BM Zamora Caja Rural

El montañero zamorano Martín Ramos inicia el camino de regreso tras intentar alcanzar la cumbre del Gasherbrum 1

El montañero zamorano Martín Ramos inicia el camino de regreso tras intentar alcanzar la cumbre del Gasherbrum 1

La Junta convoca ayudas no reembolsables por valor de 4 millones para la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria

La Junta convoca ayudas no reembolsables por valor de 4 millones para la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria

Los expertos coinciden: si tienes gases, hinchazón y dolor abdominal debes dejar los hidratos de carbono

Los expertos coinciden: si tienes gases, hinchazón y dolor abdominal debes dejar los hidratos de carbono

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo

Desarticulado el entramado criminal 'El tren de Aragua' por robos con violencia y tráfico de drogas

Desarticulado el entramado criminal 'El tren de Aragua' por robos con violencia y tráfico de drogas

Benavente solicita el programa mixto de empleo duplo Ciudad Deportiva III

Benavente solicita el programa mixto de empleo duplo Ciudad Deportiva III

Ahorro real en el supermercado: el secreto está en los lotes de aprovechamiento y envases retornables

Ahorro real en el supermercado: el secreto está en los lotes de aprovechamiento y envases retornables
Tracking Pixel Contents