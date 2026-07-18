Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidadConchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”La red de ciudades en la Ruta de la Plata reivindica en Zamora su identidad propia: "No es un Camino de Santiago"La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turísticoEl ciclista Óscar Vián tras ganar la contrarreloj de la Vuelta a Zamora: "También me sé defender en un terreno llano"
instagramlinkedin

Agresión

Detenido un proxeneta por pegar a dos turistas que rechazaron a unas prostitutas en Mallorca

Las mujeres abordaron a los jóvenes en la calle, pero cuando ellos intentaron marcharse el individuo les golpeó con un candado de bicicleta

Un agente de la Policía Nacional en la Playa de Palma.

Un agente de la Policía Nacional en la Playa de Palma. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por, presuntamente, golpear a dos jóvenes turistas que declinaron los ofrecimientos de unas prostitutas en una calle de la Playa de Palma en la isla de Mallorca. Al parecer el individuo era el proxeneta de las mujeres, intentó coaccionar a los chicos para que se fueran con ellas y, al negarse, les agredió con un candado de bicicleta.

Según informa la Policía Nacional, el incidente ocurrió sobre las cuatro de la madrugada del jueves en una calle de la Playa de Palma. Dos jóvenes turistas fueron abordados por unas prostitutas, que les realizaron tocamientos sexuales al tiempo que les ofrecían sus servicios. Los dos chicos se negaron a acompañarlas y trataron de marcharse. En ese momento fueron interceptados por el individuo, al parecer su proxeneta, que les exigió que las contrataran. Cuando los jóvenes intentaron seguir su camino, este hombre sacó un cinturón y un candado de bicicleta tipo "pitón" y les golpeó varias veces.

Los turistas se escaparon corriendo atemorizados. Poco después se encontraron con una patrulla de la Policía Nacional que estaba por la zona y pidieron ayuda a los agentes. Los policías localizaron poco después al sospechoso, que todavía llevaba el cinturón y el candado descrito por las víctimas.

Noticias relacionadas

El hombre fue detenido, mientras que los turistas tuvieron que ser trasladados a un centro médico para ser atendidos por las lesiones que sufrieron.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estamos trabajando a más de 40 grados': UGT denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de UPS Benavente y exige medidas urgentes
  2. Óscar del Estal, zamorano elegido Mejor Docente de España: “Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos”
  3. A la venta un hotel que parece sacado de una telenovela en un pueblecito de Zamora: oportunidad única
  4. Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en una nave de Prefabricados Duero
  5. Lírica despedida a 34 años de servicio pastoral del sacerdote Agustín Chillón en Peleas de Abajo
  6. Se vende gasolinera en Zamora por jubilación: se busca inversor que valore el potencial
  7. Elvira Velasco, candidata del PP a la alcaldía de 2027: 'Quiero liderar un proyecto ilusionante, participativo y de cambio para la ciudad de Zamora
  8. Una persona detenida y otra investigada por los incendios de San Ciprián de Hermisende

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

DIRECTO | Feijóo anuncia a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia

¿Planes para el fin de semana? Abiertos gratis por vacaciones 16 monumentos de la provincia de siete rutas turísticas

¿Planes para el fin de semana? Abiertos gratis por vacaciones 16 monumentos de la provincia de siete rutas turísticas

Los sayagueses que reclaman una "sanidad pública digna" lamentan el "tono desalentador" de consejero

Los sayagueses que reclaman una "sanidad pública digna" lamentan el "tono desalentador" de consejero

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

Galende, un museo de arte en sus calles

Galende, un museo de arte en sus calles

GALERÍA| Galende llena sus calles de arte

GALERÍA| Galende llena sus calles de arte

Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia
Tracking Pixel Contents