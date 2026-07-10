Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Once muertos, ocho heridos graves y 19 desaparecidos en un incendio en Los GallardosEl Ramos Carrión inicia nueva etapa21 localidades zamoranas realizan este verano marchas solidarias con los pacientes de cáncerEl regreso de David García y la paternidad de Eloy Tomé marcan el inicio del pleno provincialTras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco
instagramlinkedin

En La Bisbal del Penedès

Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

Una mezcla de productos ha provocado el accidente, tras el que se ha evacuado el recinto y se ha delimitado un área de seguridad

Un vehícuo de los Mossos d'Esquadra.

Un vehícuo de los Mossos d'Esquadra. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Un total de 17 personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado grave, debido a la reacción por una mezcla de productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona).

Según han informado los Bomberos, a las 14.12 horas han recibido el aviso de que una mezcla de productos químicos había provocado una reacción, por lo que se ha evacuado la piscina y se ha delimitado un área de seguridad.

Noticias relacionadas

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 17 afectados por este incidente en la piscina municipal, de los que cuatro están graves y los demás leves, según el primer balance preliminar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
  2. La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
  3. Récord de empresas que facturan más de un millón de euros en Zamora, con una recaudación del IAE que se dispara un 35% en un lustro
  4. Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo
  5. Nace 'Asovino Joven' para garantizar el relevo generacional en el sector
  6. El colegio Medalla Milagrosa de Zamora gana el Premio Nacional de Educación por un proyecto sobre migración
  7. Todo a punto para Fromago 2026: la Feria Internacional del Queso desplegará más de 500 carpas en Zamora extendiéndose por más de 40.000 metros cuadrados
  8. El AVE Zamora-Madrid encadena otra jornada de retraso en el tren de la mañana: la paciencia de los usuarios, al límite

Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

El área Cobadu amplía sus servicios con una agrotienda, recogida de sacos y atención al socio

El área Cobadu amplía sus servicios con una agrotienda, recogida de sacos y atención al socio

Antes de poner el aire acondicionado si tienes mascota, revisa que esté a esta temperatura

Antes de poner el aire acondicionado si tienes mascota, revisa que esté a esta temperatura

Fermoselle alza la voz por contenedores saturados: “Viviendo del turismo no podemos tener esta carta de presentación”

Fermoselle alza la voz por contenedores saturados: “Viviendo del turismo no podemos tener esta carta de presentación”

El Lago de Sanabria, listo para el verano: más rampas en las playas y 280 kilómetros de caminos despejados

El Lago de Sanabria, listo para el verano: más rampas en las playas y 280 kilómetros de caminos despejados

Bruno Mars, Aitana y la final del Mundial: dónde comprar las últimas entradas al mejor precio

Bruno Mars, Aitana y la final del Mundial: dónde comprar las últimas entradas al mejor precio

La etapa 7 del Tour de Francia, en directo | Hagetmau - Burdeos

La etapa 7 del Tour de Francia, en directo | Hagetmau - Burdeos

Estudiantes de Medicina harán prácticas en centros de salud rurales de Zamora

Estudiantes de Medicina harán prácticas en centros de salud rurales de Zamora
Tracking Pixel Contents